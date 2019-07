Karlovarský kraj – Sobota 3. srpna. V tento den odstartuje v 17 hodin pohárový MOL Cup. Letos se v něm představí sedm fotbalových zástupců z Karlovarského kraje.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Vítěz krajského přeboru a také krajského poháru Hvězda Cheb, která se představí v divizní soutěži, bude hostit na svém stadionu nováčka ČFL Zbuzany, za které tvrdí fotbalovou muziku například exligisté Mário Lička či Marek Kincl. V případě postupu do 1. kola, které bude na programu ve středu 14. srpna, se pak může těšit Hvězda na Domažlice, které by opět přivítala v domácím prostředí. Novosedelský Baník, tedy účastník krajského přeboru, přivítá na svém fotbalovém kolbišti divizní Baník Souš. Nové Sedlo bude mít o motivaci postaráno, pokud zvítězí a postoupí, přivítá v 1. kole druholigový Baník Sokolov. V opačném případě se může těšit na atraktivní zápas Souš. Před svými fanoušky se představí i Mariánské Lázně, které se utkají s nováčkem třetiligové soutěže SK Rakovník. Divizní klání v rámci poháru pak čeká březovskou Olympii, která se střetne s Doubravkou. V případě výhry a postupu se Olympie představí v duelu, ve kterém se jí postaví do cesty právě vítěz duelu Mariánských Lázní s Rakovníkem. Ostrovský FK v předkole MOL Cupu zamíří na půdu divizního SK Kladno. Vítěz tohoto utkání se střetne v 1. kole s nováčkem ČFL Štěchovicemi. Posledním týmem, který okusí nástrahy pohárových bitev, bude karlovarská Slavia, která se představí v 1. kole na stadionu vítěze duelu Petřín Plzeň – Hostouň.