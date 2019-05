První velkou akcí pro nejdecký klub byla fotbalová lahůdka v podobě přátelského duelu s hokejisty karlovarské Energie. Nakonec se v tomto souboji po nerozhodném výsledku 8:8 body dělily.

Skóre duelu otevřeli již ve 4. minutě domácí, když se střelecky prosadil nadvakrát Jiří Schlosser, který propálil brankáře Energie Ondřeje Kuchaře. Pak převzali gólovou taktovku hokejisté, kterým vystřelil vyrovnání Jakub Flek. Poprvé poslal Energii do vedení v 11. minutě kapitán Václav Skuhravý. Poté potvrdil své střelecké přednosti útočník Ondřej Beránek, který svému týmu zajistil dvoubrankové vedení. To ale nebylo ze strany Energie vše. Ve 27. minutě přidal čtvrtý zářez Jakub Flek a vypadalo to na pořádnou gólovou show. To se také potvrdilo, když do konce první části utkání dvakrát skóroval nejdecký Jiří Schlosser, který snížil na rozdíl jediné branky.

Po změně stran přidali Nejdečané na obrátkách a s tím přišly na pořad další branky. Vyrovnání obstaral ve 48. minutě Jakub Jílek, který o chvilku později svým druhým gólem opět přehoupl misky vah na stranu Nejdku. Poté navýšil vedení domácího výběru přesnou ranou Jan Jílek a hned nato upravil ukazatel skóre po individuální akci Filipa Neuderta Tomáš Vaník. Energie se však nevzdala a bojovala. To se jí vyplatilo a byla odměněna důležitými góly. Dvěma góly sice snížil na rozdíl jediné branky Ondřej Beránek, ale posléze utekl Nejdek opět na dvě branky, díky trefě Davida Halapeje. Jenže závěr ovládli energetici, když nejdříve zamířil do černého kanonýr duelu Ondřej Beránek, aby v samotném závěru, tedy v 90. minutě, uzavřel účet duelu ze značky pokutového kopu Václav Skuhravý.

FK Nejdek – HC Energie K. Vary 8:8 (3:4). Branky: Schlosser Jiří 3, Jílek Jakub 2, Jílek Jan, Neudert Filip, Halapej David – Beránek Ondřej 4, Flek Jakub 2, Skuhravý Václav 2. Diváci: 300.

FK Nejdek: Nádeníček – Mandous, Ševčík, Daxal, Rutrle – Neudert, Schlosser, Michal Halapej, Valvoda – Jakub Jílek, Jan Jílek (stř. Vacek, Hilldebrand, David Halapej, Vaník).

HC Energie Karlovy Vary: Kuchař – Novotný, Šik, Rohan, Gríger – Kohout, Gorčík, Beránek, Bednář – Skuhravý, Flek (stř. Tureček, Klejna, Kubka, Plutnar).