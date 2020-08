59. ročník Memoriálu Jiřího Balouna – O pohár města Nová Role nachystal na sobotu, tedy 8. srpna, novorolský FK.

Osmapadesátý ročník přetavila v triumf rezerva karlovarské Slavie, která ve finále porazila karlovarskou Lokomotivu, když pořádající Nová Role dosáhla na turnajový bronz. | Foto: Deník / Daniel Seifert

I letos se ponese letní fotbalový turnaj v krajském duchu, když se na turnaji představí především účastníci z krajského přeboru. Vše odstartuje již v 9 hodin, kdy se proti sobě postaví v rámci derby měst porcelánu týmy Nové Role a Staré Role. Poté vyběhnou na novorolský pažit od 10.45 fotbalisté v trikotu Lomnice, kterým se postaví do cesty hroznětínská Olympie. Vítězové jednotlivých utkání, která se odehrají v čase dvakrát pětačtyřicet minut, postoupí do velkého finále turnaje, naopak poražené týmy zamíří do boje o konečnou třetí příčku.