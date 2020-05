Nedohrané fotbalové soutěže přinesly s sebou zklamání týmů, které pomýšlely na postup, a také radostný velký oddych týmů, které byly nad sestupovou propastí. Zásah vyšší moci tak rozhodl, že se po předčasném ukončení amatérských soutěží nebude sestupovat ani postupovat.

I v příští sezoně se představí fotbalisté FK Nová Role v krajském přeboru mužů Karlovarského kraje. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Všichni jsme chtěli, aby se rozhodlo na hřišti. To, že jsme se zachránili bez práce, je tak pro nás trochu ošidné, protože jsme od ledna trénovali a sami jsme byli zvědaví, jestli se to v jarních zápasech projeví. Vlastně nám to mělo ukázat, jestli budeme hrát krajský přebor i v příští sezóně,“ narážel trenér Nové Role Petr Vakeš na rozhodnutí vyšší moci předčasně ukončit sezonu, kdy jeho tým skončil na dvanáctém místě.