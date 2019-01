Dalovice: Dalovice - Nová Role 2:14

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Generálka. Tak tu odehráli o víkendu na hřišti účastníka krajské I. A třídy, dalovické Čechie, fotbalisté z FK Nová Role, hrající stejnou soutěž .

Po vcelku vyrovnaném prvním poločase se po obrátce stran strhla na hřišti v Dalovicích pořádná přestřelka, kterou nakonec kanonýři Nové Role vyhráli v poměru 14:2!

Již úvod duelu ukázal, kdo že bude pánem na hřišti. Nejdříve se zastřeloval novorolský Vaverka, aby hned nato skončil lob z kopaček jeho spoluhráče Červíka na brankové konstrukci Dalovic.

Poprvé se měnilo skóre v 16. minutě, kdy přímý kop Chlupa uklidil do dalovické branky skluzem Vít Melichar. Pak si vystřihl sólo proti dalovickému brankáři Vaverka, ale opět neuspěl.

Ve 27. minutě se Novoroláci radovali podruhé, když přetažený centr Nitsche se dostal až k Balounovi, který obstřelil z hranice vápna následně brankáře domácích a svému týmu zajistil dvoubrankové vedení. Pak si vybrala i novorolská obrana slabší chvilku, kterou gólově potrestal Schreiber.

Ve 37. minutě našel centr z kopaček Nitsche od autové čáry hlavu nabíhajícího Marka Palivce, a Nová Role tak opět šla do vedení o dvě branky.

O dvě minutky později se pak po příhře Palivce a hokejovém blafáku brankáři Dalovic radoval ze vstřelené branky Jaroslav Vaverka. Poločasový stav však stanovili domácí.

Ve 42. minutě promáchl při přetaženém rohovém kopu hostující Melichar, čehož využil ostřílený harcovník v dresu Dalovic Schreiber, který výstavním volejem vymetl všechny pavučiny ze šibenice novorolské svatyně a touto brankou uzavřel účet prvního poločasu.

„V prvním poločase jsme měli herní převahu, přesto soupeř dokázal potrestat naše dvě zaváhání v obranných řadách,“ vysvětloval novorolský kouč Petr Vakeš.

Do druhého poločasu vlétli fotbalisté Nové Role pěkně od podlahy a Dalovice se nestačily divit. Nejdříve šance Hájka a Červíka zůstaly nevyužity, ale poté se strhl nad dalovickým stadionem gólový vichr.

Ten načal v 54. minutě Palivec, který poslal do branky domácího výběru tvrdým projektilem rohový kop Nitsche. Palivec si brankovou radost zopakoval i o minutu později, když využil před brankou Dalovic sklepnutí míče Červíkem. Střelecké hody v podání Nové Role však teprve nabíraly na síle. V 58. minutě se prezentoval chytrým lobem, který znamenal pětibrankové vedení, Lukáš Hnízdil. V 61. minutě poslal přízemní centr Hájka do dalovické svatyně Jiří Baloun.

Další branku vsítili střelecky disponovaní hosté v 68. minutě, když se po rohovém kopu Živanoviče hlavou prosadil Hnízdil. V 71. minutě zahráli domácí špatně ofsajd systém, čehož využil po samostatné akci ke vstřelení desáté branky Palivec. O tři minuty později si připsal na své konto hattrickovou střelu Hnízdil.

A aby toho nebylo náhodou málo, zbylé tři branky Nové Role obstaral střelecky nadopovaný Lukáš Hnízdil, který si tak v tomto utkání připsal na své konto šest vstřelených branek.

„Druhý poločas byl dokonalou demontáží domácího výběru. Na co jsme sáhli, to nám vyšlo. Soupeř, kterému chyběli čtyři hráči, zcela propadl v pohybu. Výsledek je opravdu velmi nečekaný, ale určitě ho nemůžeme přeceňovat, protože to byla přece jen příprava a ve finále hráčům může před prvním mistrovským kolem více ublížit nežli pomoci. Závěrem chci hráčům poděkovat, jelikož i když to nebyl ostrý zápas, moc jsem si to užil a myslím, že i hráči se výborně pobavili fotbalem, kdy k vysokému vítězství po kolektivním výkonu přispěl každý hráč,“ bilancoval Vakeš.

Dalovice – Nová Role 2:14

Branky: Schreiber 2 – Hnízdil 6, Palivec 4, Baloun 2, Vaverka, Melichar. Poločas: 2:4. FK Nová Role: Krupička – Hopf, Baloun, Chlup, Hájek – Červík, Melichar, Palivec, Nitsch – Vaverka, Hnízdil (stř. Dulík, Živanovič). Trenér: Petr Vakeš.