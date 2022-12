Karlovarsko v předvánoční bitvě nezaváhalo, doma ve třech setech přejelo Brno

„Prezentovali jsme se většinou bojovným, týmovým výkonem a čtyřiadvacet bodů po podzimní části je nad moje očekávání. Překvapilo mě, že tak mladý tým dokázal držet krok s horní polovinou tabulky,“ těšilo jej. „Každý hráč přispěl svými výkony k dobré podzimní části. Za to klukům moc děkuji. Teď si všichni odpočinou a věřím, že naše výkony v jarní části budou ještě lepší,“ doplnil kouč.

Ještě lépe než devatenáctka si vedli slávisté v kategorii fotbalistů do sedmnácti let. Ti v první polovině divizní sezony získali 38 bodů a k zimnímu spánku se uložili na druhém místě tabulky. Lepší je pouze rezerva Teplic, která neztratila ani jeden bod. „Podzimní část? Velice povedená! Herně i výsledkově jsme navázali na předešlou jarní část, která byla úspěšná a ve které mužstvo předvádělo sebevědomé výkony a výsledky. Náš nový tým, složený z kluků ročníku 2006 a 2007, si vytvořil hodně hladovou partu s touhou po úspěchu v každém utkání,“ liboval si trenér Josef Němec.

Fotbaloví dorostenci FC Slavia Karlovy Vary (červenobílí).Zdroj: FC Slavia KV

„Oddanost fotbalu, odhodlání něčeho dosáhnout, osobní i týmová disciplína. To jsou prvky, které nás zdobí. Fyzická vyspělost a síla v osobních soubojích byly naší předností. K tomu se přidala herní pohoda i sebevědomí a výsledkem je neskutečných 38 bodů a krásné druhé místo po podzimní části. Bereme to jako odměnu za pracovitost v tréninkovém procesu,“ pokračoval pro klubový web nadšený Josef Němec, bývalý profesionální fotbalista, který si ve své kariéře zahrál i za mexický Cruz Azul, s nímž postoupil také do finále jihoamerického Poháru osvoboditelů. Radost mu udělal i fakt, že někteří hráči na podzim nastupovali v dresu staršího dorostu i rezervy mužské Slavie mezi elitou kraje.

