Slavia se postaví týmu Perštejna

Již desáté přípravné utkání v rámci zimních galejí mají před sebou fotbalisté třetiligové karlovarské Slavie. Po úterní prohře s favorizovaným druholigovým Baníkem Sokolov 0:3 přijde v sobotu 16. února na pořad souboj s účastníkem krajského přeboru Ústeckého kraje, perštejnským Spartakem, který se drží na čtrnácté příčce, což značí, že by se na drahovické umělce, kde se zápas odehraje, mohly odehrát gólové hody v podání slávistických fotbalistů. Tento duel odstartuje na drahovické umělé trávě v 10.30. V neděli 17. února pak má před sebou dvojutkání rezerva karlovarské Slavie, která vyzve taktéž na drahovické umělce výběr Loun. První duel bude na pořadu v 11 hodin, kdy se sešívaní střetnou s Louny U19. Ve druhém utkání, které odstartuje po malé pauze ve 13 hodin, pak béčko Slavie poměří své síly s jedenáctkou Loun U17. I v tomto případě budou tvrdit roli favorita hráči Slavie.



Ostrov bude hostit německý Selb

Divizní fotbalisté Ostrova pokračují v zimních galejích, které si zpestří o víkendu, přesněji v sobotu 16. února, již šestým přípravným zápasem. Tentokrát bude mít zápas mezinárodní punc, když se Ostrov postaví na své umělce od 11.30 Kickers Selb, který se drží na třetí příčce Bezirksligy . „Co jsem si zjišťoval, tak by měl mít Selb úroveň mezi naším krajským přeborem a divizí. Navíc se drží ve své soutěži v popředí, takže nás nečeká lehké utkání,“ přemítal ostrovský trenér Ivan Filip. Ostrov tak pomalu, ale jistě finišuje v neoblíbené zimní přípravě. „Start jarní části se blíží, proto již vše směrujeme v přípravě na herní projev, který postupně ladíme,“ poukazoval. K dispozici bude mít trenér nově uzdraveného Nýbera. „Měli bychom nastoupit ve stejném složení jako v zápase s Doubravkou. Navíc po menším zranění se vrací Ondra Nýber,“ dodal kouč.



Viktorii čeká derby s Březováky

Čtvrtý přípravný duel bude mít o víkendu na programu fotbalová mariánskolázeňská Viktoria. Ta má za sebou tři zápasy, ve kterých má vyrovnanou bilanci, když jednou vyhrála, remizovala a prohrála.Tentokrát čeká Viktorii krajské derby, ve kterém poměří svůj fotbalový um s březovskou Olympií, a to v sobotu 16. února od 13 hodin na své umělce. „Chceme si proti diviznímu týmu vyzkoušet hru, kterou bychom chtěli praktikovat v jarní části soutěže. Březová nás určitě velmi dobře prověří,“ poukazoval trenér Mariánských Lázní Stanislav Purkart. Tomu však k plné dokonalosti budou chybět Kravar a Lukáš. „Ještě jsme během zimní přípravy nenastoupili v kompletním složení, ale opět alespoň dostanou příležitost ostatní hráči,“ vysvětloval Purkart. Cíl má jeho tým jasný. „Musíme dávat góly, to jest koření fotbalu. V předešlých zápasech se nám gólově moc nedařilo,“ připomenul závěrem cíle pro krajské derby mariánskolázeňský trenér.