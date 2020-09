Okresní kolo fotbalové Zaměstnanecké ligy, které se odehrálo na stadionu FC Slavia Karlovy Vary a představilo se v něm šest týmů, přetavilo v zasloužený triumf františkolázeňské Aquaforum.

To během turnaje, který se odehrál systémem jednou každý s každým, s hrací dobou dvakrát dvacet minut, jako jediný tým neokusilo během nesmlouvavých bojů hořkost porážky.

Navíc v základní skupině odehrálo pět utkání v řadě za sebou, což čítá sto minut čistého času, a to s úctyhodnou bilancí čtyři výhry, jeden nerozhodný výsledek, což Aquaforu zajistilo postup do semifinále Zaměstnanecké ligy.

„Vzhledem k tomu, že jsme měli relativně mladé mužstvo, tak se s tím kluci porvali se ctí. Naopak pro nás byla výhoda, že jsme těch pět utkání hráli v kuse, protože každá další pauza byla náročná,“ hledal pozitiva na fotbalové porci pěti zápasů František Nedbalý, ředitel Františkovy Lázně Aquafora.

Dále se pak představily v okresním kole Heinz-Glas Decor, Pressol Tschesien, Thun 1794, Moser a Trikolóra hnutí občanů. Do druhé fáze Zaměstnanecké ligy se pak probojoval z druhého místa Heinz-Glas Decor, třetího Pressol Tschesien a čtvrtého Thun 1794. Naopak již ve skupině skončily své vystoupení Moser, který skončil na páté příčce, a Trikolóra hnutí občanů, která obsadila příčku šestou. V semifinálové bitvě prodloužily svou úspěšnou sérii Františkovy Lázně Aquaforum, když dosáhly na vysokou výhru nad týmem Thunu 1794, kterému nasázely sedm branek, a po zásluze tak propluly do finále okresního kola.

O druhém finalistovi musel nakonec rozhodnout po nerozhodném výsledku 2:2 penaltový rozstřel, který nakonec přetavil v postup do boje o první místo Heinz-Glas Decor, který udolal Pressol Tschesien v poměru 3:2. Následně si hráči v trikotu Pressol Tschesien spravili chuť, když výhrou 4:0 nad Thunem 1794 dosáhli na cenný bronz.

Ve finále byl k vidění dlouho vyrovnaný souboj, ale nakonec na výhru 2:1 dosáhly Františkovy Lázně Aquaforum, když tak výběru Heinz-Glas Decor po těsné prohře připadlo na účet stříbro. Františkolázeňské Aquaforum se navíc mohlo radovat z postupu do krajského kola Zaměstnanecké ligy.

„Jsme hrozně rádi, že jsme vyhráli, ale to nebylo důležité, důležité bylo, že jsme se potkali, odreagovali se a zahráli si,“ upozornil Nedbalý. Pod jeho taktovkou pak čeká jeho výběr krajské kolo.

„To, že jsme vyhráli, nás těší a porveme se i v krajském kole, abychom dobře reprezentovali nejen naši firmu, ale také Karlovarský kraj,“ slibuje Nedbalý, který přispěl k postupu několika góly.

„Chtěli bychom poděkovat Vltava Labe Media za výbornou organizaci a skvělý turnaj, který je v této době velmi těžké uspořádat, i přesto se to podařilo. Navíc se odehrál v duchu fair play, což nás těší, navíc se nikdo nezranila to bylo to nejdůležitější,“ dodal závěrem František Nedbalý za vítězný tým Františkovy Lázně Aquaforum.

Zaměstnanecká liga – výsledkový servis

Základní skupina:

Františkovy Lázně Aquaforum a.s. – Moser a.s. 6:0, Pressol Tschesien s.r.o. 4:0, Heinz-Glas Decor s.r.o. 3:0, Trikolóra hnutí občanů 5:0, Thun 1794 a.s. 2:2; Heinz-Glas Decor s.r.o. – Moser a.s. 7:2, Pressol Tschesien s.r.o. 3:2, Trikolóra hnutí občanů 7:0, Thun 1794 a.s. 7:1; Pressol Tschesien s.r.o – Moser a.s. 8:3, Trikolóra hnutí občanů 8:1, Thun 1794 a.s. 6:4; Thun 1794 a.s. – Moser a.s. 7:6, Trikolóra hnutí občanů 5:2; Moser a.s. – Trikolóra hnutí občanů 11:3.

Pořadí ve skupině: 1. Františkovy Lázně Aquaforum, 2. Heinz-Glas Decor, 3. Pressol Tschesien, 4. Thun 1794, 5. Moser, 6. Trikolóra hnutí občanů.

Semifinále:

Františkovy Lázně Aquaforum a.s. – Thun 1794 a.s. 7:0; Heinz-Glas Decor s.r.o. – Pressol Tschesien s.r.o. 3:2 pk.

O třetí místo:

Pressol Tschesien s.r.o. – Thun 1794 a.s. 4:0.

O první místo:

Františkovy Lázně Aquaforum a.s. – Heinz-Glas Decor s.r.o. 2:1.

Konečné pořadí:

1. Františkovy Lázně Aquaforum, 2. Heinz-Glas Decor, 3. Pressol Tschesien, 4. Thun 1794, 5. Moser, 6. Trikolóra hnutí občanů.