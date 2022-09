A to hrálo do karet právě Termitům. „Dali jsme dohromady silnou sestavu a upřímně, věděl jsem, že to sešívaní nebudou mít u nás jednoduché,“ upozorňoval Neudert.

„Navíc jsme měli v zádech fantastické fanoušky,“ chválil si podporu ve futsalovém azylu v Kynžvartu. Po vyrovnaném prvním poločase, kdy se za domácí výběr trefil Rostislav Vokáč a za hosty Antonín Hrdina, se lámal pověstný chléb v tom druhém. Slavii po obrátce stran poslal do vedení po diskutabilní situaci Tomáš Kuchta.

FUTSAL: Termiti se statečně prali, ale Slavia jim vystavila v poháru stopku

„Branka na 2:1 padla po faulu,“ zlobil se Neudert. „Hned jsem rozhodčímu vysvětlil, že profesionální tým jako Slavia nepotřebuje pomoc od nich, navíc proti klukům, co si jdou zahrát kvůli pivku,“ hořekoval loketský hráč. Jenže nic mu to nebylo platné, branka platila, a Slavia tak držela postup na svých sálovkách.

„Následně jsme nastřelili tyčku, měli nájezd na gólmana, který jsme neproměnili, a v závěru už jsme šli do rizika,“ podotkl k dalšímu průběhu duelu. „Bohužel nám pak došly síly a dvakrát jsme ještě inkasovali,“ smutně poznamenal Neudert.

Termiti Loket tak ani napodruhé na Slavii v osmifinále poháru nevyzráli, i když tentokrát byli hodně blízko.

„Sice nám tentokrát chyběli tři hráči, ale myslím si, že jsme podali dobrý výkon. Věřím, že kdybychom byli kompletní, tak jsme dokázali postoupit,“ míní Neudert.

I přes porážku a vyřazení si hráči vysloužili za svůj výkon odměnu. „Můj bratr byl sice trenérem na tento zápas, ale jeho kvalita je především v kuchyni, takže odměna byla v podobě guláše a pivka v naší klubovně v Zahradní hospůdce u Gardnera,“ říká již s úsměvem Neudert junior.

„Chtěli bychom poděkovat Daně Radové z Kynžvartu, která nám vše připravila na zlatém podnose. Dále pak fanouškům a pořadatelům, protože jsme klub složený z obyčejných kluků, co to dělají hlavně pro to pivko a kamarádství,“ děkoval všem zúčastněným Neudert a ještě závěrem dodal: „Slavii gratuluji k postupu a přeji jim, ať se jim daří nejen v poháru, ale také sezoně.“

Termiti Loket – SK Slavia Praha 1:4 (1:1). Branky: 13. Vokáč (Neudert) – 6. Hrdina (Křemen), 10. Kuchta (Kuča), 19. Křemen, 19. Homola (Křemen). Termiti Loket: Štrunc – Tůma, Číž, Kratochvíl – V. Neudert, Utíkal, Vokáč, Dušek. Trenér: J. Neudert, asistentka: M. Tůmová, vedoucí: J. Polák.