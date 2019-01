Chyše – Hodně napilno mají ve druhé části okresního přeboru fotbalisté chyšské rezervy, kteří rozjeli naplné obrátky záchrannou misi.

Lukáš Vojta (v bílém). | Foto: Deník/Daniel Seifert

„Před startem podzimní části jsme chtěli skončit v klidném středu tabulky, což se povedlo, ale jen napůl, protože tabulka byla po první části soutěže hodně vyrovnaná, a my tak skončili kousek od sestupové hranice, což nebylo důvodem k velké spokojenosti," ohlédl se za podzimním dobrodružstvím záložník chyšského béčka Lukáš Vojta. Chyšáci totiž několikrát dojeli na značně úzký kádr.

„Určitě to některá utkání ovlivnilo, například když byla herní kolize s krajským A-týmem," podotkl Vojta. I přesto v podzámčí nesložili zbraně. V lednu zahájilo béčko zimní galeje, které se od minulých hodně lišily. „Celou zimní přípravu odvedl trenér Stanislav Vácha, který hodně dbal na práci s míčem než běhání, což byl pro nás velký rozdíl oproti minulým přípravám. Trénovalo se třikrát v týdnu a i docházka byla podle možností dobrá, když průměrně se nás scházelo kolem dvanácti. Na pořadu bylo také soustředění, do kterého se zapojili i dorostenci. Navíc jsme odehráli čtyři přípravné zápasy, ve kterých jsme dvakrát vyhráli a dvakrát prohráli," bilancoval Vojta.

Vstup do jarní části přeboru, který se nese v duchu záchranářské mise, však jeho týmu řádně zhořkl, když v domácím prostředí nestačil na Božičany, kterým podlehl v poměru 1:4. „Do utkání s Božičany jsem kvůli zranění nenastoupil. Byla to velká škoda, protože především v domácím prostředí bychom měli sbírat důležité body, ale tentokrát se nám to nepovedlo," smutnil Vojta.

Ještě hůře bylo chyšské rezervě na Pile, kde musela ve druhém jarním kole skousnout prohru 1:5. „Pila vyhrála zcela zaslouženě, když gólově trestala naše hrubé chyby v obraně," shrnul druhou prohru v řadě chyšský forvard. Až ve třetím pokračování se přeci jen Chyšáci dočkali, když se postarali na svém pažitu, kde porazili celek Kolové 4:0.

„Kolová si k nám jela pro tři body, nakonec odjela zaslouženě s prázdnou. Byl to hodně bojovný, místy až vyhrocený zápas, který jsme však dovedli do zaslouženého vítězného konce. Navíc jsme se prezentovali nejlepším výkonem za poslední rok," pochvaloval si Vojta, který oblékl na svou ruku i v duelu s Kolovou kapitánskou pásku.

V dalším kole však Chyše spadla zpátky na zem, když prohrála v přestřelce v Březové, kde padla v poměru 3:7. „Pod přehradou jsme chtěli navázat na výhru s Kolovou, jenže jsme museli oželet služby stoperské dvojice Vácha, Kubinec, což se hodně promítlo do naší hry během utkání. Navíc svůj den neměl ani gólman Štětina, takže jsme se spíše prali sami se sebou. I přesto jsme drželi s Březovou po prvním poločase krok, když byl stav 3:1 v jejich prospěch. Ve druhé půli jsme posílili o dva hráče a snížili na rozdíl jediné branky, jenže z následného útoku jsme opět inkasovali. Poté jsme opět snížili, ale zase inkasovali a zbytek duelu jasně vyzněl pro Březovou," shrnul porážku Vojta.

Teď čeká jeho tým souboj o šest bodů, ve kterém na svém hřišti vyzve toužimskou rezervu. „Bude to důležité utkání, ve kterém musíme naplno bodovat, pokud pomýšlíme na záchranu. Rádi bychom totiž skončili nejhůře do osmého místa a myslím si, že deset jarních bodů by nám k záchraně mělo stačit," uzavřel chyšský kapitán.