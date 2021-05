„Osobně mě to štve, na druhou stranu asi není jiné východisko,“ zklamaně naráží na ukončení sezony kapitán františkolázeňského FC Jindřich Eisenreich.

A právě jeho tým na předčasném ukončení soutěže, přesněji krajského přeboru mužů, prakticky vydělal, když před pozastavením soutěže se držel na dvanácté příčce z celkových čtrnácti, takže mu odpadly sestupové starosti.

„Takto bych to nebral, jelikož soutěž byla teprve na začátku,“ upozorňuje Eisenreich.

Fotbalisté napříč Karlovarským krajem tak mají před sebou druhou dlouhou přestávku před startem nového ročníku, kterou si však mohou zpestřit alespoň tréninky.

„Tréninky jsou samozřejmě vysvobozením,“ přiznává kapitán Františkových Lázní. „Pomalu se učíme znovu kopat do míče, půl roku bez balonu a pořádného pohybu je hodně znát, navíc ty kila také půjdou těžko,“ s nadsázkou naráží Eisenreich na fotbalový půst, který se promítl i do postav fotbalistů.

V minulém roce zpestřil KKFS vynucenou přestávku krajským týmům turnajem, který by se podle předpokladů mohl odehrát i letos, čímž by opět zacelil dlouhou mezeru, která po předčasném ukončení amatérských soutěží vznikla. „Věřím, že jako loni budou probíhat v nějaké formě turnaje, zaslechl jsem takovou informaci, to by bylo fajn,“ přeje si Eisenreich zpestření fotbalové pauzy v rámci turnajů.

FC Františkovy Lázně.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

„Trénovat s tím, že se bude hrát až v srpnu, to by se nikomu nechtělo, chyběla by motivace,“ přidává svůj pohled na současnou situaci šéf františkolázeňské kabiny.

„Pokud by se tedy hrály turnaje, tak by motivace byla, ale uvidíme, jak vše nakonec dopadne,“ vysvětluje Eisenreich.

V potaz však musí brát fotbalisté i pandemii koronaviru, která jim už dvakrát odepřela fotbalovou radost či zklamání. Situace kolem covidu se totiž může i nadále opakovat. „Je to celosvětový problém,“ dobře ví Eisen-reich. „Teď se situace ohledně pandemie uklidňuje a na podzim už snad další vlna nepřijde,“ přeje si podzim bez návratu koronaviru Eisen-reich.

„Jako světlo na konci tunelu vidím testy a očkování, takže věřím, že se snad na podzim už sezona rozjede a hlavně dohraje,“ dodává závěrem františkolázeňský snajpr.