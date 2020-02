„Opět jsme se přesvědčili, že rozdíl mezi naším krajským přeborem a ústeckým je velký,“ poukazoval na rozdíly ve kvalitě soutěží ostrovský trenér Jiří Štěpán.

Kadaň, která se drží na dvanáctém místě tabulky, totiž byla Ostrovu vyrovnaným soupeřem. „Pro nás to byla velmi dobrá prověrka, jelikož Kadaň hrála velmi dobře, herně, takticky, rychlostně,“ chválil soupeře Štěpán. Nakonec se Kadaň prakticky připravila na ostrovské umělce sama o dobrý výsledek. „Kadaň nám byla rovnocenným soupeřem, ale udělala tři individuální chyby, které jsme dokázali gólově potrestat. Navíc nám utkání ukázalo, v čem máme ještě rezervy,“ vypočítával ostrovský kouč. Předposlední přípravný duel pak opět odehrají fotbalisté z Ostrova před svými fanoušky, před kterými budou v sobotu 22. února hostit od 11.30 mariánskolázeňskou Viktorii. „Pro nás to bude velká zkouška, ve které chceme uspět, i přestože víme, že nebudeme v plné sestavě,“ prozradil Štěpán. I přes oslabenou sestavu však chce Ostrov dosáhnout nejlépe na tři body. „Chybět nám budou zranění i hráči, i přesto půjdeme do utkání s cílem podat co nejlepší výkon a vyhrát,“ přeje si uspět v derby divizních týmů Štěpán.

„Pak už nás čeká generálka s Domoušicemi a pak už bude následovat první jarní utkání, ve kterém zamíříme na Meteor,“ nastínil závěrem Štěpán nejbližší fotbalový program, který jeho tým má před sebou.