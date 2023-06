/KRAJSKÝ POHÁR/ Za dobrotu na žebrotu. Tak by se dalo definovat dění kolem finále krajského poháru KKFS v podání FK Ostrov. Ten chtěl finále odehrát již v úterý 6. června, jelikož v pátek 9. června, ho čeká duel s rezervou karlovarské Slavie, které vyšel vstříc s přeložením 26. kola krajského přeboru.

Dvory budou v domácím prostředí obhajovat loňský triumf v krajském poháru. | Foto: Daniel Seifert

„Finále poháru se nakonec bude hrát ve středu,“ říká již smířlivě ostrovský trenér Karel Tichota k finálové bitvě, kterou bude hostit ve středu 7. června od 18.00 hodin dvorské stadion. „Vzhledem k tomu, že jsme již předtím vyšli vstříc rezervě karlovarské Slavie a přeložili naše domácí utkání na pátek, tak jsme ještě před losem finále požádali Buldoky, aby se odehrálo již v úterý, bohužel Dvory na tento termín nepřistoupily, což mě mrzí,“ neskrýval zklamání nad dvorským rozhodnutím ostrovský trenér. „Myslím, že by si kluby v regionu mohly v těchto věcech víc pomáhat,“ přidával svůj pohled na věc.

A ví, o čem mluví. Ostrov totiž v předchozích fázích krajského poháru vycházel svým soupeřům vstříc. „V předchozích kolech poháru jsme se vždy dohodli s domácími týmy a souhlasili s jejich návrhy termínů, i na úkor toho, že jsme nemohli být kompletní,“ narážel Tichota na vstřícnost ostrovského klubu v předešlých fázích krajského poháru.

„Stejně tak jsme to udělali v krajském přeboru s žádostmi Vintířova, béčka karlovarské Slavie či Nejdku,“ připomněl Tichota kladný postoj Ostrova při změně času či termínu utkání.

A právě za vstřícnost byl potrestán. „Nyní už to bereme jako fakt a budeme se snažit dobře připravit jak na středeční finále poháru, tak na páteční mistrovské utkání,“ poukazoval Tichota.

Na vyjádření Ostrova pak zareagovaly také Dvory, které viděly celou věc jinak. „Bohužel musíme reagovat na vyjádření trenéra FK Ostrov Karla Tichoty, neboť v očích veřejnosti to může vypadat, že děláme naschvály a nechceme vyjít vstříc. Tak to, ale není. Všichni v týmu máme své pracovní povinnosti a po postupu do finále, jsme je přizpůsobili tak, abychom mohli být připraveni na středu, což je oficiální termín,“ vysvětloval předseda Dvorů Lukáš Havel, proč akceptoval dvorský výběr středeční den.

„Náš kádr není tak široký jako má Ostrov a každá ztráta hráče je citelná, navíc proti takto kvalitnímu soupeři. Kdyby žádost o změnu termínu přišla dříve, dalo se reagovat. Každopádně s Ostrovem máme dobré vztahy a věřím, že předvedeme kvalitní fotbal jaký si finále krajského poháru zaslouží,“ podotkl Havle závěrem k duelu, ve kterém budou Dvory obhajovat loňský triumf.