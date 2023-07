/FOTBAL - LETNÍ PŘÍPRAVA/ Sobotní přípravné utkání mezi fotbalisty Ostrova a Tachovem, tedy dvěma týmy, které vloni hrály krajský přebor a postoupily mezi divizní smetánku, skončilo na hřišti Ostrova jednoznačným výsledkem 5:0 pro domácí. Dvakrát se střelecky prosadil Novotný, zbývající trefy obstarali Kostka, Zedníček a Kodajek.

Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. | Foto: Deník/Daniel Seifert

„V utkání jsme byli aktivnějším týmem, hlavně ve druhém poločase jsme si dokázali vytvořit hodně střeleckých příležitostí,“ potěšilo ostrovského trenéra Karla Tichotu. „Do defenzivy jsme hráli zodpovědně, odehrát zápas bez inkasované branky jsme navíc už potřebovali,“ dodal osmačtyřicetiletý kouč.

Rokycany prohrály divokou přestřelku s Meteorem. Ale jsem spokojený, říkal kouč

Zatímco v táboře Ostrova panovala po třetím přípravném utkání spokojenost, na straně Tachova byla nálada jiná. „K utkání jsme nastoupili jen s jedním náhradníkem, důvodem jsou dovolené a zranění. A proti velice kvalitnímu soupeři se to projevilo,“ řekl na úvod hodnocení kouč Tachova Jaroslav Pták.

V prvním poločase jeho tým ještě se soupeřem držel krok, do kabin se šlo za stavu 1:0 pro domácí Ostrov. „Hra byla vyrovnaná, bohužel jsme ve 45. minutě udělali naprosto stupidní chybu, po které jsme faulovali ve vápně a v poločase vedli domácí 1:0,“ zlobil se zkušený tachovský trenér. „Ve druhém poločase domácí vystřídali osm hráčů a my již proti čerstvým silám domácích postupně ztráceli dech,“ uznal Jaroslav Pták.

1/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 2/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 3/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 4/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 5/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 6/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 7/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 8/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 9/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 10/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 11/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 12/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 13/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 14/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 15/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 16/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 17/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 18/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 19/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 20/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 21/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 22/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 23/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 24/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 25/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 26/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 27/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 28/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 29/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 30/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 31/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 32/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 33/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 34/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 35/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 36/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 37/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 38/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 39/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 40/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 41/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 42/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 43/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 44/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 45/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 46/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 47/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 48/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 49/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 50/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 51/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 52/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 53/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 54/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 55/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 56/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 57/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 58/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 59/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 60/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 61/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 62/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0. 63/63 Zdroj: Deník/Daniel Seifert Fotbalisté FK Ostrov (na archivním snímku hráči v modrých dresech) v sobotu dopoledne deklasovali Tachov vysoko 5:0.

„Domácí nás začali přehrávat, výborně kombinovali a celkově nás ve druhém poločase výrazně přehrávali. My jsme útočili již jen sporadicky. Ostrovští si s chutí zastříleli a po zásluze vyhráli výrazným rozdílem,“ uznal sportovně trenér Tachova, jenž si ale z drtivé porážky bere těžkou hlavu nedělá. „Z našeho pohledu se na druhý poločas nekoukalo hezky, ale pro mě byl tento zápas velmi užitečný a poučný pro nejbližší budoucnost,“ řekl Deníku Jaroslav Pták.

Srážka s realitou? „Jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré a my se z této facky oklepeme. Diagnózu známe, do prvního kola MOL Cupu to vyléčíme. Jsem o tom přesvědčen,“ tvrdí tachovský lodivod před dalším zápasem, ve kterém jeho tým čekají už v sobotu v předkole MOL Cupu divizní Klatovy.

Také fotbalisté Ostrova sehrají další utkání s pohárovou příchutí. A to v neděli od 17 hodin v Přešticích proti třetiligovému FK Robstav. Jestli se ale bude hrát skutečně v Přešticích a ne jinde, je zatím ve hvězdách. Robstav totiž s TJ Přeštice vede táhlé spory a aktuálně tam nemůže ani trénovat.

FK Ostrov - FK Tachov 5:0. Poločas: 1:0. Branky: Novotný 2, Kostka, Zedníček, Kodajek. Sestava FK Ostrov – 1. poločas: Macura – Mestl, Nutsu, Řehák, Dušek, Bursík, Matoušek, Jankovský, Kostka, Šupík, Zedníček, 2. poločas: Tichota – Janda, Toth, Nutsu, Mestl, Šupík, Matoušek (65. Kiš), Hackl, Zedníček, Kostka (65. Kodajek), Novotný. Trenér Ostrova: Karel Tichota.

Vyměněný zámek, bodyguardi i policie. (Ne)fotbalová válka v Přešticích pokračuje