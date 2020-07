„Přípravu zahájíme dnes, tedy v pondělí 13. července, kdy budeme trénovat čtyřikrát v týdnu, a to prvních čtrnáct dní,“ prozradil na úvod náplň letní přípravy trenér Ostrova Jiří Štěpán.

Ostrováci budou pod jeho dohledem nabírat nejprve fyzičku, poté se zaměří na herní projev, když první týden přípravy budou využívat hřiště v Květnové z důvodu regenerace trávníku ve svém areálu U Pekárny.

„První tréninky budou zaměřeny především na to, aby se kluci dostali zpět do fotbalového kolotoče, a samozřejmě se také zaměříme na kondici hráčů,“ poukazoval Štěpán.

Do letních galejí se pak zapojí v trikotu Ostrova hned dvaadvacet hráčů. „Do přípravy se postupně zapojí devatenáct hráčů a tři brankáři. Již po koronavirové pauze se s námi do tréninku zapojil Lukáš Chomát a Matyáš Hron a také opět zapojíme některé hráče z B-týmu,“ vysvětloval Štěpán.

Ten naordinoval svému týmu v rámci zpestření letní dřiny přípravné zápasy. První z nich odehrají Ostrováci v sobotu 18. července od 10.30 v Mostě. „První duel jsme měli původně odehrát s mosteckým béčkem. Jelikož áčku odřekl soupeř, tak to odehrajeme s kombinací týmu A a B,“ vysvětloval Štěpán.

„Bude to velmi zajímavé utkání i s ohledem na to, že v Mostě proběhla revoluce ve fotbale a spojily se dva týmy v jeden, a mají tak velké ambice se vrátit zpět do velkého fotbalu. Uvidíme, v jakém budeme složení, jelikož ještě někteří hráči dobírají dovolenou. Každopádně budu apelovat na kondiční stránku utkání,“ dodal závěrem trenér Ostrova.