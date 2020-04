Po první polovině Fortuna Divize B, během které fotbalisté ostrovského FK zažili nejlepší divizní podzimní část ve své historii a dosáhli na skvělé páté místo, přišel na pořad hořký konec, když byly všechny soutěže od ČFL až po okresní soutěže uplynulý týden po rozhodnutí Výkonného výboru FAČR kvůli Covidu-19 předčasně ukončeny.

„Vzhledem k počtu neodehraných kol a množství možných termínů pro jejich dohrání jsme to tak trochu očekávali,“ zklamaně popisuje šéf ostrovského FK Pavel Bursík. „Navíc v souvislosti se stále ještě nejistým vývojem ohledně situace v republice jde v podstatě o logický krok, zdraví je na prvním místě,“ upozorňuje. Prakticky tak odehráli fotbalisté v trikotu Ostrova pouze jedno utkání v rámci jarní části, a to na půdě pražského Meteoru, je však na dlouhou dobu poslední.

„Samozřejmě ze sportovního hlediska jsou hráči i trenéři napříč kategoriemi zklamáni, že si na jaře nezahrají,“ poukázal na zbylá utkání, která byla zrušena. Ostrovští fotbalisté tak ze zimní přípravy naskočí rovnou do té letní, pokud se však situace vrátí do normálu. „Bohužel i náročná zimní příprava u všech kategorií nemůže být zúročena. V případě našeho A-týmu nás mrzí, že jsme slibně rozehranou sezonu, ve které nám patřilo průběžné páté místo v divizní skupině B, nemohli dotáhnout do konce. Na jaro se vzhledem k podzimním výkonům a našemu postavení těšili také naši fandové, kteří patří k jedněm z nejlepších v divizi,“ smutně přidává Bursík.

„O vzniklé situaci jsme již stihli s trenérem Jirkou Štěpánem krátce mluvit. V podstatě nám po uvolnění omezení začne příprava na novou sezonu. Bude potřeba se přizpůsobit aktuální situaci. Jakmile to situace dovolí, chceme začít trénovat. Věříme, že od 1. května bychom se do tréninkového procesu měli vrátit,“ přeje si předseda Ostrova.

Navrátit se zpět do herního tempa však bude nejen pro ostrovské fotbalisty náročné. „Pokusíme se samozřejmě co nejdříve si domluvit dostatečný počet přípravných utkání, na která by do začátku nové sezony, tj. do začátku srpna, měl být dostatečný prostor,“ dodává závěrem Bursík.