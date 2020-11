Zlý muž. Jestli se někdo zapsal negativním písmem do fotbalového podzimu, tak je to bezesporu Libor Střeska z Verušiček.

ZLÝ MUŽ PODZIMU

Zlý muž. Jestli se někdo zapsal negativním písmem do fotbalového podzimu, tak je to bezesporu Libor Střeska z Verušiček. Ten totiž během 38 minut, které odehrál na půdě Božičan, obdržel dvě žluté a jednu červenou kartu a vyloučení nesl velmi těžko, když trojici arbitrů odměnil slovními urážkami. „Jste zmr…, buze…, stejně vás dobiju,“ to je něco málo, co se dá publikovat. Za to pak byl odměněn disciplinární komisí distancem na dvanáct zápasů, čímž se stal Zlým mužem podzimu.