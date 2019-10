/VIDEO/ Osmé kolo okresního přeboru mužů Karlovarska vyšlo dalovické Čechii. Doslova. Ve šlágru kola dokázala uspět v souboji s Bochovem, jejž pokořila jedinou přesnou ranou, kterou měl na svědomí Jakub Berky, čímž prodloužil dalovickou úspěšnou sérii bez prohry na devět utkání.

Okresní přebor Karlovarska. | Video: Deník / Daniel Seifert

Na druhé místo se rázem vyhoupla Březová, ta si v domácím prostředí v utkání se žlutickou rezervou otevřela střelnici, která čítala šest branek. Na třetí podzimní výhru se řádně nadřel perninský Sokol. Ten sice proti poslední Kolové B šel rychle do dvoubrankového vedení, ale to Kolováci dokázali smazat. I po změně stran hostující tým řádně kousal, obzvlášť pak když v 60. minutě opět bylo vyrovnáno, a to díky hattricku kapitána Jaroslava Kratochvíla.