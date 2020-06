„Pro nás to bylo utkání s velmi dobrým soupeřem,“ kvitoval sílu soupeře březovský manažer Petr Peterka.

Slávistům vyšel i vstup do utkání, když se dostali do jednobrankového vedení po přesné trefě Vokáče zpoza šestnáctky, to bylo gólově i přes šance na obou stranách vše. „Soupeř byl velice běhavý a silný na míči. Dokázal si chvílemi vytvářet tlak, který jsme dokázali ustát a vytvořit si několik brankových příležitostí,“ narážel Peterka na brankové příležitosti v podání Dana Martince, Davida Vaněčka či Dalina Schönwaldera.

„Domácí nás potrestali po našem špatném důrazu brankou ze střední vzdálenosti,“ poznamenal k jediné inkasované brance v první půli březovský manažer.

To druhý poločas byl v podání březovské jedenáctky o poznání lepší. Oba týmy si sice vytvořily stejně jako v prvním dějství několik šancí, ale tentokrát dávala góly pouze Březová. Nejdříve dokázal vyrovnat David Vaněček a v 90. minutě udělal vítěznou tečku za duelem Dan Krlička. „Ve druhém poločase jsme se snažili při zisku o rychlý přechod do útoku a tím jsme si vytvářeli i šance, které jsme dokázali dvakrát využít a otočit stav utkání v náš prospěch,“ pochvaloval si Peterka.

„Domácí také měli několik šancí, které však nedokázali využít. Naše hráče bych tentokrát pochválil za bojovnost a nasazení,“ dodal k vítěznému hodnocení Peterka.