Máte za sebou necelých sedm měsíců ve funkci předsedy KKFS. Povedlo se vám již za tuto dobu splnit některé body z vašeho předvolebního programu?

Od voleb se podařilo splnit poměrně mnoho úkolů a cílů, které jsme si v rámci Výkonného výboru předsevzali. Zároveň je před námi mnoho další práce na poli sportovním, ekonomickém a diplomatickém, abychom postupně posilovali funkci fotbalu v Karlovarském kraji. Jedním z mých nejobtížnějších úkolů bylo uklidnit povolební vášně.

Jak náročná byla vyjednávání o změnách, když se po volbách rozdělil Karlovarský kraj na dva tábory?

Karlovarský kraj se pomalu začal „funkcionářsky štěpit“ již před okresními volbami, atmosféra navazovala na krajské a celorepublikové volby. Nebyl rozdělen pouze náš kraj, ale celá fotbalová mapa České republiky. Jedním z mých bodů programu bylo postupně okresy a kraje k sobě přibližovat, nikoliv stavět barikády. Z mého pohledu se tento úkol postupně daří, i když dva týdny po krajských volbách to tak nevypadalo. Během podzimu jsme si společně sedli ke stolu s předsedy okresních fotbalových svazů, předsedy komisí rozhodčích, krajským a okresními profesionálními trenéry mládeže. Na jednotlivých schůzkách jsme si popsali své role, úkoly a cíle.

Před startem soutěží přišly na pořad některé novinky, jednou z nich bylo zrušení startovného či penaltového rozstřelu v případě nerozhodného výsledku, jak týmy přivítaly tyto změny?

Zrušení startovného, přesně odpuštění startovného pro soutěžní ročník 2021/2022, jsme na Výkonném výboru jednomyslně odsouhlasili v rámci částečné pomoci našim klubům po předchozích dvou letech covid-19 a neúplném odehrání soutěží. Zároveň jsme odsouhlasili úpravu pravidel v podobě zrušení pokutových kopů při nerozhodném výsledku. Zahrávání pokutových kopů po ukončení utkání bylo svého času zpestření pro diváky. V posledních letech zájem o penalty výrazně ochladl a vyhodnotili jsme pravidlo jako přežité.

Vaše podpora se zaměřila také na mládež. Můžete přiblížit, jak jste spokojený s dosavadní podporou mládeže, co jste již splnili a co vše ještě máte v plánu?

U mládeže jsme se zaměřili zejména na dlouhodobé úkoly, a to vzdělávání trenérů mládeže a zvyšování členské základny hráčů mládeže. Jmenované úkoly mají v rámci náplně práce zejména krajský a okresní profesionální trenéři mládeže, kteří malým a středním klubům pomáhají s nábory v mateřských školách a metodickou pomocí přímo v tréninkových jednotkách na klubech. Ve spolupráci s komisí mládeže jsme nastartovali soutěž mladšího dorostu, která se hraje formou meziokresních výběrů. Cílem založení této soutěže byla konfrontace hráčů pouze mladšího dorosteneckého věku. Dále jsme finančně podpořili halové turnaje pro dorosty, žáky a přípravky. V neposlední řadě probíhá prezentovaná spolupráce s Regionální fotbalovou akademií (RFA) Plzeň, v tomto případě na testování hráčů mezikrajských výběrů. Na spolupráci s RFA chceme navázat i do budoucna zejména v dalším vzdělávání trenérů mládeže.

KKFS navíc pomáhá, kde je to nutné, například jste pomohli Habartovu, který přišel kvůli požáru o sportovní vybavení…

Snažíme se plnit také roli sociální a během podzimní části jsme na Výkonném výboru odsouhlasili tři darovací smlouvy na pomoc potřebným. Baníku Habartov jsme přispěli na obnovu zázemí po požáru.

KKFS, to jsou však i jednotlivé komise. Jak jste s jejich úřadováním během podzimu spokojený?

Minulý týden jsme měli neformální setkání Výkonného výboru (VV) a všech odborných komisí KKFS. Všem členům VV a komisí jsem poděkoval za činnost v podzimní části soutěží a za čas věnovaný fotbalu. S odvedenou prací odborných komisí jsem spokojený a drobné nedostatky budeme konstruktivně řešit.

Po volbách i během podzimní části bylo hodně skloňované téma rozhodčích. Jak jste viděl jejich výkony během první části soutěží?

Komise rozhodčích a rozhodčí bylo velmi „třaskavé“ téma. Pevně věřím, že se po volbách vše uklidnilo a všichni pochopili, že krajská komise rozhodčích a rozhodčí jsou zde pro kluby. Po ukončení podzimní části svolala komise rozhodčích setkání s kluby, kde se jednotlivé kluby mohly vyjádřit k výkonům rozhodčích a činnosti komise rozhodčích, popřípadě podat připomínky. Jednání proběhlo konstruktivně. Osobně jsem měl za podzimní část jeden telefonický rozhovor ohledně nespokojenosti s výkony rozhodčích. Ihned jsem to řešil s komisí rozhodčích, jinak jsem nezaznamenal další stížnosti.

Trochu odbočme, překvapil vás nějaký tým svými výsledky v krajských soutěžích?

Pozitivně mne překvapil výsledky a půlmistrem v krajském přeboru mužů Baník Vintířov, který trénuje zkušený trenér Luboš Váša. Ke konci podzimní části neměl výsledky Spartak Chodov, který byl tuším do devátého kola v soutěži poměrně suverénní.

Sice je to ještě daleko, ale přece jen se nabízí otázka, která se týká krajského přeboru mužů. Pokud by kývl vítěz na postup do divize, může se spolehnout na podporu KKFS?

Krajské svazy ze svého principu, a zejména z důvodu ekonomických příjmů nejsou založeny, aby finančně podporovaly jednotlivé kluby, byť i jednorázově. Nicméně je zřejmé, že v současné době je udržitelnost divize daleko blíže, než tomu bylo před lety. V současné době hrají třetí ligu dva kluby a divizi čtyři kluby, což je rozlohou, počtem hráčů a ekonomickými možnostmi regionu poměrně vysoké číslo.

Zcela jistě sledujete i vystoupení zástupců z Karlovarského kraje v celostátních soutěžích…

Sleduji všechny kluby našeho kraje. Příjemným překvapením je pro mne FC Slavia Karlovy Vary, která se umístila po podzimní části na devátém místě. Dále mne překvapila FK Olympie Březová se ziskem 24 bodů. Dále nesmíme zapomenout na mládežnické týmy FK Baník Sokolov a FC Slavia Karlovy Vary, které nás důstojně reprezentují v republikových soutěžích.

Určitě jste spokojený, že se konečně podzimní část jednotlivých soutěží dohrála bez větších problémů…

Na setkání Výkonného výboru a odborných komisí byla má první slova, že jsem maximálně spokojený s odehráním podzimní části soutěže bez omezení. Pevně věřím, že hráči budou rozumní a nechají se očkovat, abychom šli jako sportovci příkladem v disciplinovanosti.

V závěru roku se na pořad dne opět dostává covid, který znovu přetřásá také sportovní svět. Jste na to připraveni v případě, že by na pořad opět přišla pandemická opatření?

Jako Karlovarský krajský fotbalový svaz se řídíme pokyny z Fotbalové asociace, která intenzivně spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví. Na základě těchto debat jsou do fotbalového hnutí komunikována pravidla a doporučení epidemiologických opatření. Pevně věřím, že se díky postupnému navyšování proočkovaných občanů nebudou opakovat předchozí dva soutěžní ročníky, které se bohužel nedohrály.

Po malé přestávce se kluby pomalu zapojí do zimní přípravy, bude ji chtít KKFS zpestřit klubům z kraje nějakou zajímavou akcí?

Na Výkonném výboru jsme diskutovali o restartování krajského poháru mužů, abychom soutěž zatraktivnili a dodali poháru patřičnou atraktivitu. Jednou z variant bylo pohár vložit jako část zimní přípravy.

Blíží se konec roku, co byste popřál klubům do nového roku?

Když použiji fotbalovou terminologii, přeji všem klubům, hráčům a funkcionářům příjemné přechodné období, odpočinek od našeho milovaného sportu, hodně dárků pod stromečkem a zejména pevné zdraví v roce 2022.