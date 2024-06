/OSOBNOST DENÍKU/ Čtyři, čtyři, čtyři a sedm. Tak to je skvostná bilance bochovského…

„Důvodem pro zkrácení volného přestupového okna, že kluby budou před losovacím aktivem vědět, s kolika hráči mohou počítat. Asociace tím získá čas navíc, ve kterém vyřeší palčivý problém, kterým je pomalé vyplácení částek za odstupné. Nově dojde k rozdělení částky na dvě splátky – první již na začátku července,“ informoval web FAČR.

A jak se hýbalo s tabulkovými cenami? Týmy v třetí nejvyšší soutěži platily za hráče, kteří mají devatenáct až třiadvacet let 70 000, nově zaplatí 100 000. V divizi stouplo odstupné z 50 tisíc na 70 tisíc a v krajském přeboru z 30 tisíc na 50 tisíc. U hráčů mezi 24 a 29 lety je nárůst v MSFL a ČFL Z 56 000 na 80 000, v divizi ze 40 000 na 56 000 a v krajském přeboru z 24 000 na 40 000.

U fotbalistů mezi třiceti a třiatřiceti lety zaplatí týmy v ČFL a MSFL nově 50 000 místo 35 000, v divizi 35 000 místo 25 000 a v krajském přeboru 25 000 místo 15 000.

Výše tabulkového odstupného za přestup v kategorii mužů.Zdroj: FAČROd I. A třídy níž připlatí kluby za nové hráče tabulkově o jednotky tisíc více. Například za mladíky mezi devatenácti a třiadvaceti lety stouplo odstupné v prvních třídách o pět tisíc na 30 000 v áčkových, respektive 25 000 u béčkových. O deset tisíc vzrostlo v rámci okresního přeboru, kde klub nově zaplatí 20 000 (Všechny sumy najdete přehledně v tabulkách).

Vždy pak platí, že klub musí zaplatit sumu podle soutěže, kterou hraje nejúspěšnější mužstvo v kategorii mužů. Změnou prošla také tréninková kompenzace, která se nově nevyplácí do třiadvaceti let, ale pouze do jednadvaceti. Částky však byly rovněž navýšeny.

V loňském roce využilo volného přestupního okna pětadvacet fotbalistů, kteří změnili své působiště. Letos vyměnilo fotbalovou adresu osmnáct hráčů. Tři nové tváře získaly například týmy hrající okresní přebor mužů Karlovarska SK Božičany a TJ Sokol Sadov. Dva odchody zaznamenala mariánskolázeňská Viktoria, vintířovský Baník či Děpoltovice.

Podívejte se. Volné přestupní okno přineslo řadu zajímavých přesunů

Volné přestupy