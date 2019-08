Mariánské Lázně dokázaly ve 25. minutě srovnat na 1:1, hosté ale do konce první půle znovu gólově odskočili, nakonec Viktoria prohrála 2:5.

Přesto vládne na domácí straně spokojenost. A právem. „Přišlo hodně lidí, diváci byli spokojení, fotbal se jim líbil, kluci se nedali jen tak lacino. Dokud jsme měli síly, tak jsme hráli i docela slušný fotbal,“ poukazuje trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš.

I když na druhou stranu si nějaké iluze nedělá. „Některé góly jsme dostali zbytečně, po individuálních chybách, ale nedá se říct, že kdybychom ten který gól nedostali, tak by utkání skončilo jinak. Je to přeci jen rozdíl tří tříd, Liberec by možná dal jinou branku, nebo by se nás potom snažili více přitlačit,“ zůstává objektivní.

Nicméně, komplimenty se na jeho svěřence linou ze všech stran. „Parádní, nebojácný výkon, bylo to super, krásný sportovní zážitek.“ To jsou namátkou vzkazy fotbalistům Viktorie na sociální síti.

Výkon domácích ostatně ocenil i trenér Liberce Pavel Hoftych. „Byl docela překvapen, jak jsme hráli, jak jsme byli organizovaní, jak máme kvalitní mužstvo,“ prozrazuje Otakar Dolejš, který Pavla Hoftycha v minulosti vedl jako hráče, a měli si tedy po utkání co říct.

Trenérovi Mariánek se v utkání, kromě toho neudělat si ostudu, splnil i druhý cíl. „Nikdo další se nám nezranil, nepadla žádná žlutá ani červená karta, vyzkoušeli jsme další hráče, celkově utkání splnilo veškerá očekávání,“ pochvaloval si.

Teď je ale čas vrátit se myšlenkami z poháru zpátky do divize. Viktoria hraje v neděli další zápas v Mýtě. „Samozřejmě chceme bodovat, tak jako v každém zápase, nechceme se ke konci soutěže strachovat o sestup. Cílem je hrát v klidném středu tabulky. Nepovedl se nám první zápas, tak to teď musíme dohnat,“ má jasno Otakar Dolejš.

Kouč Mariánských Lázní má nedělního soupeře pořádně nastudovaného. „Viděl jsem je ve dvou zápasech, oba prohráli, ale pokaždé to byl úplně jiný mančaft. Jedeme tam s pokorou, ale bodovat,“ hlásí na závěr Otakar Dolejš.