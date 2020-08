„Jsem rád, že se nám podařilo v divizi zůstat i přesto, že jsme si neměli možnost vybojovat záchranu po sportovní stránce v jarní části sezóny. Nicméně zdraví nás všech by mělo být na prvním místě, a proto považuji toto rozhodnutí za správné,“ vracel se Vítězslav Janda k rozhodnutí vyšší moci, která nakonec předčasně ukončila všechny soutěže od ČFL až po okresní soutěže.

Hvězda si pak zpestřila vynucenou přestávku startem v Poháru KKFS a posléze se vrhla rovnou do letní přípravy. „Letošní půlrok byl po fotbalové stránce specifický, šli jsme prakticky ze zimní přípravy rovnou do té letní. Ze začátku přípravy jsme nabírali všeobecnou vytrvalost, zaměřili se i na taktickou stránku a herní projev mužstva. V tom nás podle mého tlačila bota v minulé sezoně nejvíce. S kluky jsme si sedli, řekli si, co do nadcházející sezóny zlepšit, a věřím, že letošní sezóna bude úplně o něčem jiném,“ vysvětloval Janda.

Nejen letní příprava je o běhání a to se nevyhnulo ani chebskému výběru. „Žádný fotbalista, a já nejsem výjimka, běhání nesnáší, snad tedy kromě našeho Tomáše Bauera, ale všichni víme, že je před sezonou třeba naběhat potřebné kilometry a být na sezónu po fyzické stránce připraveni,“ dobře ví chebský univerzál. Hvězda pak v rámci přípravy odehrála několik zajímavých zápasů s kvalitními soupeři a nevedla si vůbec špatně.

„Myslím si, že jsme v přípravě podali dobré výkony, ale v sezoně to bude zase o něčem jiném a je třeba přistoupit ke každému utkání zodpovědně a rvát se na hřišti jeden za druhého, třeba jako v Ostrově,“ v nadsázce se vracel k nedohranému duelu na půdě Ostrova Janda. Kádr chebské Hvězdy doznal během přestávky kosmetických změn, když do týmu zamířil z Německa brankář David Wagneter či ze Sokolova Sebastian Steiner. „S Wagim se známe již od žáků. Je to pracovitý gólman, trošku nám zase omladí věkový průměr mužstva a v kabině se taky neztratí. Umí za to vzít i po zápase v hospodě, za což má taky určitě plusové body a doufám, že snad i něco chytí. Steiner k nám přišel z devatenáctky Baníku Sokolov a je to další hráč, na kterým se může stavět do budoucnosti. Zdravá konkurence v mužstvu je vždycky třeba,“ vítal příchody posil Janda, který závěrem přidal své cíle pro nový ročník Fortuna Divizi A. „Cíle jsou jasné: porvat se o postup do ČFL. Snad nám zase postupové plány nezhatí nějaká chřipka z východu.“