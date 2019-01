Potůčky – Další víkendový turnaj, který pořádaly tentokrát na své fotbalovém stadionu Potůčky, se týkal ostřílených borců. Důvod? Na programu tam totiž byl turnaj starých gard nad pětatřicet let.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Daniel Seifert

Do obce na samé hranici Česka se tak sjely Vejprty, Merklín, Pernink a ty doplnily pořádající Potůčky. „Před turnajem jsme řešili hned jednu nepříjemnost, jelikož Ostrov se dodatečně omluvil, a my tak nakonec oslovili Vejprty, které na turnaj dorazily," oddychl si v hlase organizátor turnaje Miroslav Šípek. To ale nebyla jediná věc, která dávala potůčkovskému turnaji na frak. Fotbalové veterány totiž značně trápilo úmorné vedro.

„Po domluvě s týmy i rozhodčími jsme nakonec hrací dobu zkrátili na dvakrát patnáct minut, a to vzhledem k tropickým teplotám," poukazoval Šípek. Turnaj se pak odehrál systémem každý s každým. V prvním turnajovém utkání poměřily fotbalový um Potůčky, kterým byly soupeřem Vejprty. Nakonec si zaslouženou výhru připsaly právě pořádající Potůčky. Ve druhém utkání pokořil Pernink dvoubrankovým rozdílem Merklín a ani ve druhém vystoupení na turnaji se bodů Merklín nedočkal, když prohrál s Potůčky tříbrankovým rozdílem. Poté vyfasoval Pernink bůra od jedenáctky Vejprt. Vejprty pak pokořily tříbrankovým rozdílem i Merklín a v posledním turnajovém utkání remizovaly Potůčky s Perninkem 1:1.

V konečném zúčtování vyšplhaly na první místo Potůčky, které nasbíraly na svůj účet sedm bodů. Druhá příčka připadla za šest získaných bodů týmu Vejprt a turnajový bronz vybojoval se ziskem čtyř bodů Pernink. Poslední čtvrtou pozici pak obsadil bezbodový Merklín. V rámci slavnostního vyhlášení přebraly ceny nejen týmy, ale také hráči. Nejstarším hráčem turnaje byl Ladislav Mrázek z Potůčků, který se narodil v roce 1945. Nejlepším hráčem turnaje byl po zásluze vyhlášen František Paluska z Merklína.

Nejtechničtějším hráčem se stal Pavel Chalupek z Perninku. Cena pro nejlepšího brankáře pak zůstala doma, a to díky gólmanu Milanu Křivanovi. Korunka pro nejlepšího střelce se dělila hned na tři díly, když Miroslav Šípek z Potůček, Vlado Ličko a Jakub Ježko z Vejprt nasbírali na své konto shodně tři góly. „Celý turnaj odřídila dvojice arbitrů ve složení Radim Vrba, David Jati. Za jejich výkon a korektnost jim patří velké díky. Závěrem bych rád poděkoval sponzorům turnaje. Obci Potůčky, čerpací stanici PHM F1 a obchodní společnosti Travel Free Shop, a také Karlovarskému deníku. Na turnaji se nikdo nezranil, vše proběhlo bez komplikací, takže mohu turnaj prohlásit za uzavřený," dodal závěrem Šípek.

Výsledkový servis: Potůčky – Vejprty 2:0, Merklín 3:0, Pernink 1:1; Vejprty – Merklín 3:0, Pernink 5:1; Pernink – Merklín 3:1.

Konečné pořadí:

1. Potůčky 3 2 1 0 6:1 7

2. Vejprty 3 2 0 1 8:3 6

3. Pernink 3 1 1 1 5:7 4

4. Merklín 3 0 0 3 1:8 0