„Trenér Březové Petr Peterka mi párkrát volal, jestli bych se neměl zájem vrátit. Dvakrát jsme se sešli, popovídali si a plácli si,“ vracel se k jednání s Olympií, které ho nasměrovalo zpět do mateřského klubu, Daniel Krlička, který naposledy působil za hranicemi v německém SV Poppenreuth.

„Jsem strašně rád, že jsme se domluvili a dotáhlo se to do konce, jelikož nižší soutěže v Německu nejsou moc o fotbale, a to mi vadilo,“ culil se spokojeně velmi dobře technicky vybavený záložník.

Prakticky se vrací do dobře známého prostředí, proto jeho úloha s adaptací nebude nijak složitá. To potvrzuje i sám hráč.

„Tím, že vím, jak to na Březové chodí, tak to s adaptací budu mít trochu ulehčené,“ vysvětloval Krlička, který oblékne ve staronovém působišti dres s číslem deset.

Tím řádně posílí už tak nabitý kádr Olympie. Konkurence se však hbitý fotbalista nebojí, spíše ji vítá.

„V kádru jsou kvalitní fotbalisté, bude to boj o každý post na hřišti. Ale zdravá konkurence ještě nikomu neublížila,“ má jasno Krlička.

„Pokud potáhneme za jeden provaz, odrazí se to na výkonech na hřišti,“ poukázal.

Pod taktovkou nového trenéra Březové Mariána Valacha hltá tréninkové dávky v rámci zimních galejí již druhý týden, ale stále je na čem pracovat.

„S týmem už dva týdny trénuji, odehrál jsem i přípravný zápas proti Baníku Sokolov U19. A na čem zapracovat? Určitě je vždy na čem pracovat, ale to mi bude muset říct nový trenér,“ podotkl Krlička.

Chybět však nebude při návratu na českou fotbalovou scénu ani tradiční zápisné, kterým staronová tvář Olympie potěší nejen pokladníka týmu.

„Budu se muset zeptat pokladníka, za kolik to bude. Jsme v Česku, tak samozřejmě že to bude v korunách (smích),“ zamítl třiadvacetiletý fotbalista možnost zaplatit zápisné netradičně ve valutách. Kde však Krlička působil, patřil vesměs ke klíčovým hráčům, to od něho bude očekávat nejen kouč, ale i jeho spoluhráči.

Navíc když se Olympie drží po podzimní části Fortuna divize B na sedmém místě a záchranu v soutěži nemá ještě jistou, budou se jeho služby týmu ze Sokolovska hodit dvojnásob.

„Jak už jsem říkal, jako tým budeme muset táhnout za jeden provaz. Musíme hlavně pravidelně bodovat doma, to bude hodně důležité. Vůbec bych se nezlobil, kdybychom napodobili domácí formu, když jsem na Březové hrál naposledy. Tehdy jsme v domácích zápasech prohráli jen s tehdy suverénními Karlovými Vary, a to až na penalty,“ dodal závěrem své přání v barvách Březové Daniel Krlička.