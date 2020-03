Utkání se však odehraje tentokrát bez diváků. „Je to škoda vůči divákům, kteří se těšili na domácí zápasy,“ smutně poznamenal Jiří Štěpán k utkání bez diváků.

„My se však musíme soustředit pouze na nás a fotbal,“ dobře ví ostrovský trenér. Právě domácí prostředí by chtěli v jarní polovině soutěže proměnit Ostrováci v nedobytnou tvrz.

„Především doma bychom chtěli a hlavně měli sbírat body, to bude i náš cíl pro duel s Louny,“ prozradil Štěpán.

Jenže Ostrov nečeká nic jednoduchého, když na podzim v Lounech prohrál po nerozhodném výsledku 1:1 až po penaltovém rozstřelu. „Velké starosti nám dělal Pavel Besta, který byl hodně nepříjemný a důrazný,“ narážel trenér Ostrova na exligového hráče ve službách Loun.

„Musíme se z toho ponaučit a rádi bychom navázali v domácím prostředí na 70 minut na Meteoru, které jsme odehráli velmi slušně,“ přeje si Štěpán. Karty jsou však rozdány, Ostrov bude plnit roli favorita.

„Priorita jsou tři body,“ poukázal na jediný cíl ostrovské jedenáctky Štěpán. „Tím bychom se do dalších utkání uklidnili,“ přemítal. Sám ale ví, že to bude nesmírně těžké, navíc když Louny prohrály s lídrem tabulky z Českého Brodu pouze 0:1. „Já utkání ještě neviděl, tak nemohu zápas hodnotit, ale jak jsem řekl, pokud navážeme na výkon na Meteoru, věřím, že uspějeme, i když víme, že to bude náročné utkání,“ dodal závěrem ostrovský kormidelník.