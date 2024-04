Již ve čtvrtek, tedy 24. dubna, zamíří do lázeňského města Zaměstnanecká liga Deníku, počtvrté v řadě. Na týmy, tak opět čeká okresní o kolo, ze kterého vzejde postupující tým do krajského kola. Tradičně se účastníci mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Dopravní podnik Karlovy Vary. | Foto: DPKV

Před turnajem firemních fotbalových týmů z Karlovarského kraje, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal zástupce fotbalového týmu Dopravního podniku Karlovy Vary v podání marketingové manažerky Jiřiny Pouskové?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Naše účast v zaměstnanecké fotbalové lize je především skvělá příležitost ke zlepšení týmového ducha a vzájemné spolupráce mimo pracovní prostředí. Fotbal nám umožňuje nejen zlepšit fyzickou kondici, ale také posílit vztahy mezi kolegy z různých oddělení. Rádi se také odreagujeme od každodenního pracovního stresu u fotbalu, který nás všechny baví. Přátelské prostředí ligy nám také umožní setkat se s kolegy z jiných firem.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Záludná otázka. Přistupujeme k turnaji s kombinací obou přístupů. Samozřejmě, každý z nás má v sobě sportovního ducha a touhu po vítězství, která nás motivuje k tomu, abychom dali do každého zápasu to nejlepší. Vítězství by pro nás znamenalo hodně a hlavní cena je obrovskou motivací.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Náš tým má zastoupení jak mladších, tak starších kolegů napříč všemi odděleními. Většinou to jsou celoživotní sportovci, kteří mají za sebou spoustu zápasů a výher. Nejedná se vždy o fotbal, ale ten hraje snad každý Čech od malička.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co nejčastěji rozebíráte?

Ve velmi přátelském duchu se bavíme o domácí fotbalové lize a výkonech týmů jako jsou Sparta Praha, Slavia Praha, nebo Viktoria Plzeň, které mají mezi námi své příznivce i kritiky.

Čistě hypoteticky: kdybyste měli možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázali?

Kdybychom měli možnost přivést do našeho týmu některou ze současných fotbalových hvězd, pravděpodobně bychom se zaměřili na hráče, kteří by přinesli výjimečný talent. Jednoznačně Petr Čech do branky, do středu pole Kevina De Bruyne, do obrany Virgil van Dijk a do útoku Kyliana Mbappé. To by byl náš tým snů.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Rozhodně by nás lákalo vidět některý z legendárních evropských zápasů, které jsou známé svou atmosférou a vysokou úrovní fotbalu. Určitě nás napadl El Clásico mezi FC Barcelona a Real Madrid a zážitkem by byl jistě i zápas anglické Premier League mezi Manchesterem United a Liverpoolem na stadionu Old Trafford nebo Anfield.

