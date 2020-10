Tato zpráva pak potěšila nespočet českých fotbalových klubů od okresních až po ligové soutěže. Nejen fotbalová veřejnost tak vesměs očekává změny ve vedení asociace, ale některé kluby jsou i nadále v rozhodování opatrné, vyčkávají, jak vše dopadne.

V průzkumu Deníku, který proběhl od okresních až po třetiligovou soutěž, většina klubů či jejich činovníků a hráčů z Karlovarského kraje si přeje až na výjimky změnu ve vedení asociace, naopak při dřívějším termínu valné hromady už byli zdrženlivější.

„Myslím si, že sport by se měl dělat hlavně proto, že je to sport, ať je to jakýkoliv sport. Pokud na tom někdo chce zbohatnout, a ještě takovým způsobem, je jedině dobře, že se to vyšetřuje,“ poukazuje trenér ostrovského FK Jiří Štěpán.

„Je to smutné hlavně pro fotbal, jeho důvěryhodnost,“ podotkl k situaci trenér chebské Hvězdy Miroslav Šebesta a hned připojil: „Co se děje, vím jen ze sdělovacích prostředků. Nerad komentuji věci, o kterých nevím podrobnosti a pravdivé údaje. Tím chci ale říci, že se pravdu rád dozvím.“

Kauza Berbr zasáhla i krajské či okresní fotbalové dění. „My jsme pro zásadní a razantní změnu v celé struktuře fotbalové asociace a pro totální výměnu celého vedení FAČR. Velmi zásadní změny musí samozřejmě nastat již od okresů a krajů,“ narážel šéf kolovského Ajaxu Martin Míček na prorostlost až do nižších pater vedení.

„Ohledně změny ve vedení FAČR si nejsem tak jistý, jak odpovědět. Nejsem si jistý, že se najde někdo nový, kdo by vyvedl FAČR z takové krize a tlaku,“ vypočítává předseda útvinského Sokola Vít Červenka.

„Jsme pro jednoznačnou změnu ve vedení asociace. Nemůže ji nadále reprezentovat osoba, která byla v názorové kontinuitě s obviněnými,“ přidával svůj názor na kauzu předseda FK Nejdek Zbyněk Draxal.

„Všichni, kdo milují a dělají fotbal srdcem, tak věděli, že to, co dělá určitá sorta lidí, není dobře pro celý český fotbal. Trochu se divím, že se někdo odhodlal a šel do toho, tyto lidi obvinit. Jak je známo, všichni se jich dlouhé roky báli,“ narážel předseda Nového Sedla Stanislav Suchý na obavy, které během předešlých let nejen v okresních či krajských vedeních panovaly z moci Romana Berbra.

Co se týče valné hromady, která by měla být na programu v červnu, jsou kluby zajedno, nic neuspěchat a pročistit vše od základů.

„Valná hromada by se neměla teď uspěchat, neboť nejsou zvoleni noví delegáti, kteří se budou na okresech a v krajích teprve měnit. Valná hromada za stávající situace, když by tam byli stejní ´voliči´ jako na předchozí valné hromadě, by nedávala smysl a nic zásadního by se nezměnilo,“ přemítá nad termínem Míček.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Nevidím jediný důvod, proč by se měla velká valná hromada konat dříve. Pokud by se totiž konala dříve než v půlce února 2021, tak by na ní hlasovali ti samí předsedové OFS, kteří zvolili toto vedení FAČR, a to by asi nikdo nechtěl. Nechme si na okresech na počátku zvolit ´schopné´ lidi, ať si samotné kluby rozhodnou, koho chtějí mít v čele okresů. A nově zvolený ´materiál´ se může ukázat posléze na valných hromadách krajů v březnu 2021 a na hlavní VH FAČR v červnu 2021 v Praze,“ podotýká k vzniklé situaci předseda bečovského Slavoje Jiří Špak.

I přesto se některé týmy shodují, že valná hromada by se měla odehrát v dřívějším termínu, jelikož podle jejich mínění již včera bylo pozdě.