Právě takové srdcaře chce odměnit soutěž Osobnost amatérského fotbalu 2019. I vy můžete svými hlasy rozhodnout, kdo se jí stane v roce 2019. Anketu pořádá Deník ve spolupráci s programem Gambrinus Kopeme za fotbal, který podporuje více než 900 amatérských fotbalových klubů v České republice.

Jak se mezi nadšenci podporujícími amatérský fotbal pozná skutečná osobnost? Hlavně podle nasazení, se kterým se přes všechny překážky věnují fotbalovému klubu, ale i podle obětavosti, péči o talenty a o zázemí svého týmu. Cílem soutěže Osobnost amatérského fotbalu je nejen ocenit úsilí těchto výjimečných lidí, ale i ukázat příběhy, bez kterých by amatérský fotbal v českých obcích mnohdy nemohl existovat.

Z téměř 300 nominovaných vybrala porota pět favoritů, se kterými vás na následujících řádcích seznámíme. Do pondělka 25. listopadu můžete hlasovat a podpořit svého favorita. Osobnost s nejvyšším počtem hlasů postoupí do celostátního kola, které začne 27. listopadu.

Jan Profant, TJ Sokol Štědrá (Karlovy Vary)



Jan Profant je žijící legendou fotbalu ve Štědré. Svou fotbalovou kariéru spojil především s TJ Sokol Štědrá, který posléze několik let vedl v pozici trenéra. Nikdy se nesmířil se zánikem klubu a dokázal ho znovu postavit na nohy, když se zasloužil nejen o znovuzrození klubu, ale také obnovil celkově fungování TJ Sokol, vše bylo jeho zásluhou. V současné době v republice končí desítky klubů, proto je tento jeho počin nevídaný. Pro svůj klub žije, když nepracuje na hřišti, tak ještě zkrášluje obec novou výsadbou, opravuje památky. A kdo sleduje karlovarské nejnižší soutěže, tak dobře ví, že se mu dílo daří.

Josef Surový, FK Jindřichovice (Sokolov)



Josef Surový spojil svou hráčskou kariéru pouze s klubem FK Jindřichovice, kde působí dodnes. Během své šestačtyřicetileté fotbalové kariéry bylo v jeho fotbalovém srdci místo jen pro Jindřichovice, za které v úctyhodných jedenapadesáti letech, když je potřeba, ještě naskočí. V klubu prošel všemi pozicemi od brankáře až po útočníka. V současné době je tělem i duší jindřichovického klubu, když plní hned několik rolí najednou, namátkou je správcem, trenérem, obsluhou bufetu či předsedou klubu. Raritkou je, že na mistrovský zápas jel i v den své svatby. Všichni mají jasno, bez něj by už fotbal v Jindřichovicích skončil.

David Peřina, TJ Sokol Citice (Sokolov)



David Peřina spojil svou kariéru především s citickým Sokolem, v jehož trikotu několik desítek let rozdával nejen fotbalovou radost, ale především branky, když patřil z pozice útočníka oprávněně k postrachům obran soupeřů. Postupem času se přemístil Peřina na trenérskou lavičku, když trénuje citické mládežnické výběry a nevede si vůbec špatně. Navíc jako jeden z mála žije fotbalem, potažmo celou obcí Citice, čtyřiadvacet hodin denně, kdy do své práce dává potřebnou fotbalovou lásku a především srdce.V současné době má na starosti kromě trénování dětí také pečování o citický pažit v roli správce klubu.

Rudolf Káva, TJ Sokol Teplá (Cheb)



Rudolf Káva patří k nepostradatelným činovníkům TJ Sokol Teplá, se kterým spojil svou fotbalovou kariéru v roli brankáře, tedy nejpovolanějšího hráče týmu, která čítá až na malé přestávky desítky let. V současnosti v Teplé plní nejen roli sekretáře klubu, ale také pozici trenéra u fotbalových nadějí v okresním přeboru starších žáků, kde pomáhá Janu Bílkovi. Právě díky jeho obětavosti a vstřícnosti stále fotbalový oddíl ve třítisícovém městečku žije. Stará se také o mužské mužstvo a v nové fotbalové sezoně chce společně s trenérem Janem Bílkem opět postavit dorostenecké mužstvo, které v Teplé desítky let nebylo.

Jiří Frána, TJ Spartak Chodov (Cheb)



Jiří Frána spojil svůj fotbalový život především s klubem TJ Spartak Chodov, kde několik desítek let oblékal dres tamního A-týmu. Navíc za velkého respektu a rodinné podpory a kamarádů se úctyhodných dvacet let věnuje mladým fotbalistům v Chodově, kde vychoval nespočet šikovných fotbalistů, kteří dále pokračovali do vyšších soutěží, a navíc se o ně zajímaly i kluby z vyšších fotbalových soutěží, což je pro chodovského trenéra velkou odměnou. Fotbal miluje a o lásku k němu se podělil i se svými třemi syny, které vychoval nejen po fotbalové stránce, ale také k respektu a toleranci k sobě samým, ale i k okolí.