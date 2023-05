/FOTOGALERIE/ Fotbalisté sadovského Sokola o víkendu zapsali do své kroniky další velký milník, zlatým písmem. Ve spolupráci s obcí Sadov pokřtili nové kabiny a sláva to byla velká.

Sadov se navlékl do svátečního hávu, křest kabin si zpestřil bitvou s legendami. | Foto: Daniel Seifert

„V roce 1971 byly postaveny v Sadově první kabiny, které byly v roce 2021 zbourány a postaveny nové,“ zavzpomínal v čase předseda klubu Roman Dyk. A právě nové kabiny byly o víkendu středobodem oslav. „Jsme moc rádi, že se můžeme pochlubit novým zázemím,“ neskrýval radost předseda Sadova. A nebylo divu. Nové kabiny totiž mohou závidět Sadovákům v širokém okolí.

A k tomu byly přichystané také pořádné oslavy, když do Sadova zamířily fotbalové legendy Football Stars v čele s abertamským rodákem Horstem Sieglem. Na hřišti se tak proháněli po sadovském pažitu nejen ostřílení exligový hráči, namátkou Jiří Novotný, Lukáš či Luděk Zelenkovi, Ladislav Maier, Josef Němec, ale také herci či zpěváci.

Do Sadova se sjely legendy fotbalu. Obec zprovoznila nové zázemí pro sportovce

Sadov se tak na jeden den proměnil na fotbalovou baštu, když právě ostřílení hráči v dresu soupeře předvedli i v pokročilém věku, že fotbal stále umí, když nakonec skončil duel, který sledovaly na sadovském stadionu čtyři stovky diváků, a provázel jim Jaroslav Sypal, nerozhodným výsledkem 4:4.

„Bylo to úžasné,“ těšilo sadovského předsedu. „Přišlo hodně lidí, všichni se dobře bavili,“ poukazoval. Ale to nebylo vše. Během zápasu byla na pořadu také dražba fotbalových dresů či kopaček. „Velké poděkování patří místním nadšencům, kteří nám pomohli vydražit jak dres, tak i kopačky vlastnoručně podepsané od Horsta Siegla, ve kterých odehrál svůj poslední ligový zápas,“ vzkazoval velké poděkování všem, kdo se do dražby zapojil Roman Dyk.

„Výtěžek použijeme na chod klubu a také na sportovní činnost mládeže v obci,“ podotkl šéf sadovského klubu, kam poputuje výtěžek. Tečku za oslavným dnem obstarala netradiční podívaná, když se oba týmy sešly u plátna v zázemí sadovských kabin, kde společně sledovaly derby pražských S.

„To byla taková pověstná třešnička na dortu,“ přiznával s úsměvem předseda klubu. Nakonec sváteční den zakončila večerní zábava, o kterou se postaral plzeňský revival band Deep Purple.

„Všechno klaplo, tak jak mělo, tímto bychom chtěli poděkovat všem, co nám s akcí pomohli, bez jejichž pomoci by to nešlo. Speciální poděkování patří Pepovi Němcovi, za ochotu a vstřícnost při sestavování týmu Football Stars,“ dodal závěrem Roman Dyk.

Sokol Sadov – Football Stars 4:4 (1:3). Branky: Kafka Filip 2, Dyk Roman, Bahleda Tomáš – Skuhravý Václav 2, Geňo Marian, Zelenka Lukáš. Rozhodčí: Kadlec – Koch, Ogorek. Diváci: 400.

TJ Sokol Sadov: Tóth (Osten) – Vála, Hrbek, Dvořák, Kubelka, Lehečka, Kiška, Mrázek – Horn, Vydra, Hromádko, Doležal, Bahleda, M. Žid, Mokrý, Hykš, Grančarov – Kaňok, Kafka, V. Žid, Dyk.

Football Stars: Orban – Maier, Novotný, Lukáš Zelenka, Pilař, Kozohorský, Geňo, Luděk Zelenka, Vácha, Vondráček, Vojnar, Němec, Siegl, Skuhravý.