/FOTO, VIDEO/ To byla jízda. Nejen okresní a krajské kolo 25. ročníku McDonald's Cupu, ale také velké finále v rámci Svátku fotbalu v Hradci Králové opanoval výběr ZŠ Kolová. Fotbalisté z Kolové tentokrát namíchali vítězný koktejl, když svou druhou účast přetavili v historický úspěch, kterým byl triumf v kategorii M, kde dosáhli na titul šampiónů.

Senzační vítězství žáků z Kolové. Malá škola ovládla celostátní finále McDonald's Cupu. | Video: ZŠ Kolová, McDonald's Cup

ZŠ Kolová

(vítěz kategorie M)

Štěpán Jáchym, Lukáš Žirko, Kristián Báča, David Vlčko, Jakub Gašek, Šimon Hurban, Michaela Hurbanová, Jiří Kovařík, Štěpánka Míčková, Jakub Pašek, Jan Žirko, Adam Kurfürst, Jan Mölders, vedoucí: Ivana Stará, trenér: Martin Míček, dohled, řidič: Jaroslav Dulík.

„V loňském roce jsme se v Uherském Hradišti umístili na sedmém místě, což byl i přesto také úspěch. Jádro výběru tvořili čtvrťáci a třeťáci, proto jsme tam jeli především sbírat zkušenosti,“ připomněl na úvod trenér ZŠ Kolová Martin Míček, kterému opět kryla záda vedoucí výpravy Ivana Stará.

Pane trenére, letos jste opět opanovali jak okresní, tak i krajské kolo, čímž jste stvrdili v Teplicích postup na Svátek fotbalu na finále do Hradce Králové…

Letos jsme měli v kádru osm zkušených páťáků, dále nadané čtvrťáky a dvě šikovné holky, což se promítlo i do výsledků, když jsme se vší pokorou, de facto všechny týmy přehrávali a ve finále v Teplicích jsme se znovu utkali se Sulejovicemi z Ústeckého kraje. I když jsme je ve skupině přehráli 5:1, tak ve finále to byl boj a nervy do závěrečného hvizdu, kdy pak po našem vítězství 2:1 vypukla euforie číslo jedna.

Do Hradce jste se tedy na velké finále vydali s jakým cílem ?

Do Hradce jsme se vydali pro medaile, jelikož tým na to měl, byl o rok lepší a zkušenější. Zároveň to byla poslední šance končících páťáků.

Během turnaje jste neměli konkurenci, kdy jste po zásluze dosáhli na vítěznou trofej…

Ve skupině jsme nejprve dosáhli na výhry 7:0 a 6:0. Poté to byl boj s Hrádkem u Sušice, kdy jsme remizovali 3:3, což nám zajistilo první místo ve skupině. V semifinále jsme vyhráli 4:1 a ve finále jsme pak stejným výsledkem porazili Lukavici, což přineslo euforii číslo dvě.

Pro malou obec, kterou Kolová je, je to zcela jistě historický úspěch?

Je to bezesporu obrovský úspěch jednoho soudržného týmu, jedné malé venkovské školy, týmu, který se navzájem skvěle povzbuzoval a podporoval. Kluci a holky si to naprosto zasloužili a budou si to pamatovat po celý život. Pamatovat si to budou i všichni ostatní, kteří se na tom podíleli a moc fandili, od loučící se paní ředitelky Moniky Sommerové, pro kterou to byl dárek a odměna, za to jak školu dlouhá léta vedla a pozvedla. Dále pak pro celý učitelský sbor, v čele s paní učitelkou Ivanou Starou, hlavní organizátorkou naší účasti na turnaji, až po spolužáky, rodiče a fanoušky, kteří fandili u televize nebo přímo v Hradci Králové, a také trenéry klubu v čele s Karlem Mourkem. Byla cítit obrovská pozitivní energie, která nám pomohla ve finále. Neskutečný zážitek bylo i velkolepé uvítání při návratu zpět. Byla to nádherná tečka a tento úspěch může ZŠ Kolová v McDonald’s Cupu již v uvozovkách pouze vyrovnat.

Jak to bude s výběrem ZŠ Kolová pro příští ročník, kdy by jste měli obhajovat letošní prvenství?

Příští rok to bude velmi těžké, neboť osm šikovných dětí a opor končí, takže bychom se chtěli probojovat alespoň na krajské finále do Teplic a tam se pak uvidí. Teď si to, ale budeme ještě chvíli vychutnávat, užívat si veškerých odměn, které děti dostaly, ať už je to pozvání od McDonald’s Karlovy Vary na společný oběd, dvoudenní zájezd s patronem a reprezentantem Václavem Černým na bundesligové utkání VFL Wolsburg.

