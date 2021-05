V Tschammer Cupu, tedy německém poháru, si tehdy ve 2. kole poradil s celkem, který před pár týdny hrál finále německého šampionátu na berlínském olympijském stadionu proti Schalke 04. Vídeňský First tehdejší Sokolováci porazili na domácím hřišti 4:0.

„S tímto úspěchem se Falknovští zapsali do výsledkové listiny pohárové soutěže jasným rukopisem v návaznosti na letošní vítěznou sérii a jako důrazné potvrzení jejich předchozího úspěchu v Tschammer Cupu proti Planitzu,“ psal tisk.

Co se vlastně na hřišti odehrálo? „Je to číselným vyjádřením toho, co se vlastně stalo. Na hřišti se objevil na jedné straně tým s velkým jménem a na druhé straně mladý, agresivní tým, který se nejprve opatrně dotkl svých slavných kolegů, aby plně využil výhod rozpoznané slabosti hostů ve svém velkém závěrečném sprintu, který jim vynesl jisté vítězství,“ líčil tehdejší Egerer Zeitung.

Po bezbrankové půli domácí po přestávce čtyřmi slepenými góly srazili favorizované Vídeňáky na kolena. „V 55., 59., 61. a 62. minutě padaly góly jeden po druhém, což bylo vyústěním obrovského tlaku, který nedal soupeři žádnou šanci. Čtyři góly proti Plocovi, brankáři, který byl díky svým posledním výkonům osloven pro reprezentaci, jsou výsledkem, na který mohou být domácí hrdí,“ vysekl tehdejší pozorovatel poklonu na adresu NSTG Falkenau.

Sportovní zpravodajství se zamyslelo i nad udržením čistého konta domácích. „Nula je vizitkou obrany Falknova, ve které vyčníval zejména brankář Langhammer, který hrál navzdory zlomenému prstu, ale udržoval svou síť čistou.“

Vítězství bylo výsledkem celkově lepšího výkonu, a tedy vítězství celého týmu, za jehož nespočetné úspěchy byli zodpovědní Mayer, Rehak a Hitzler.

Utkání řídil bezchybný Bayerlein z Norimberka před rekordní pětitisícovou návštěvou.

Cesta k osmifinále německého poháru do Berlína byla pro malý klub ze Sudet otevřena.

Jak vypadal průběh utkání na falknovském hřišti…

Vídeň útočí hned od začátku velmi pěkně. Bleskově rychlý protiútok Falknova ale musí zachytit vídeňský brankář Ploc. Vídeňané se jen těžko orientují na malém hřišti. Bartoli dokázal odrazit roh domácích hlavičkou, zatímco další rychlé útoky Falknovských vídeňští obránci jen s obtížemi zastavují. Rychlý útok domácího Mayera dává Plocovi v brance Firstu pořádně zabrat, prudká střela Reháka jde těsně nad tyč. Vynikající středopolař Falknova Swaton, který je o třídu lepší než jeho protivník, posílá dalekonosnou střelu na vídeňskou bránu, brankář Ploc se natahuje marně, ale míč zasahuje břevno. Pravá strana domácích znovu a znovu zahajuje nebezpečné akce, které přinášejí vídeňské brance nepříjemné okamžiky.

A druhá polovina? Skvělý pas z pravého křídla od Hitzlera dělá z Mayera neudržitelného zakončovatele a domácí vedou 1:0. To ale není vše. Falknovští hecovaní publikem neustále útočí a Rehák o čtyři minuty později uspěje po přihrávce Wolfa 2:0. Než bouře nadšení ustoupí, Hitzler probíhá skrz protihráče a krásnou střelou kolem ve vzduchu plachtícího Ploce zvyšuje na 3:0.

Falknovští jsou nyní nezastavitelní a o minutu později se Hitzler vrhá zpět do středu, odkud Rehák zajišťuje konečný výsledek. Další útoky domácích, kteří se neustále tlačí dopředu, Vídeňané jen těžko odvracejí. Ani změna v rozestavení hostů na výsledku již nic nemění 4:0.