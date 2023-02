První bodovou ztrátu si v něm připsal na účet složený tým Kynžvartu a Dolního Žandova, který uhrál nerozhodný výsledek 4:4 s Lipovou, pro kterou to byl premiérový bodový zisk na turnaji. Ta však musela během zápasu dvakrát dotahovat proti lídrovi tabulky jednobrankové manko.

Pohodová výhra přistála na kontě Skalné. Ta vstoupila do bitvy s Citicemi parádně, když již v 11. minutě vedla 2:0. Do konce prvního poločasu pak přidala ještě třetí trefu. Citice po změně stran navrátil do zápasu kontaktní brankou Viktor Marek, ale poté zkompletoval hattrick František Novák, který tak definitivně zlomil veškeré naděje Citic na bodový zisk.

Chebské derby skončilo bez vítěze, první výhra pro Citice

Smutným hrdinou víkendu byl kapitán kombinovaného výběru Aše a Hazlova Matěj Žíla. Ten gólově otevřel duel s chebským FC, ale v závěru duelu si vstřelil vlastní branku, čímž tak nechtěně rozhodl po výsledku 4:4 o dělbě bodů. A pro složený tým to byla pořádná rána, když během zápasu dvakrát vedl o dvě branky, přesto bral pouze jeden bod, který byl na turnaji premiérový.

Výsledky, 3. kolo:

Lipová – Kynžvart/Dolní Žandov 2:2 (1:1). Branky: 14. Uhlík Pavel, 62. Glazer Martin – 10. Gábor Radek, 58. Kuna Lukáš.

Skalná – Citice 6:2 (3:0). Branky: 4. a 77. Makovec Lukáš, 11. Cverčko Matěj, 31. , 54. a 75. Novák František – 49. Marek Viktor, 83. Pugner Jan.

Aš/Hazlov – FC Cheb 4:4 (1:1). Branky: 15. Žíla Matěj, 53. Jaroš Filip, 58. a 68. Hošťálek Robin – 27. Kutlák Ivan, 64. Vorasický Radek, 71. Altman Václav, 82. Žíla Matěj (vlastní).

Čtvrté kolo: Citice – Lipová (sobota, 25. února, 9.00, UMT FC Cheb), FC Cheb – Skalná (sobota, 25. února, 11.00, UMT FC Cheb), Hvězda Cheb B – Aš/Hazlov (neděle, 26. února, 9.00, UMT FC Cheb).