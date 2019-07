Karlovy Vary – Druhou výhru si v rámci letní přípravy připsala v týdnu na své konto třetiligová karlovarská Slavia. Ta porazila na starorolském pažitu účastníka krajského přeboru Ústeckého kraje Slavoj Žatec v pohodovém tempu, když dosáhla na výhru 6:1.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Kádr jsme již před utkáním zúžili na osmnáct hráčů plus dva gólmani, a co se týče prvního poločasu, tak už hráči předváděli herní prvky, které celkem fungovaly, ale stále na nich pracujeme. Ve druhém poločase jsme prostřídali a soupeř se dostal do hry, když dal na 1:4, ale to bylo vše. Poté jsme převzali kontrolu opět my, a navíc jsme přidali další branky, i když mnoho šancí jsme ještě nevyužili,“ hodnotil duel trenér Slavie Robert Žák.