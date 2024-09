„Velice náročné utkání. Soupeř byl velmi fotbalový a lepší na míči. My jsme se vyznačovali velkou pracovitostí a nasazením,“ říkal po utkání trenér Karlových Varů Lukáš Přerost.

I přesto se slávisté dostali do vedení ve 21. minutě, kdy se do gólových statistik zapsal útočník Vít Podivín, pro kterého to byla pátá branka v podzimní části druholigové soutěže.

„Do vedení jsme šli po gólu ze standardní situace,“ vracel se Přerost k jediné brance, která padla v prvním poločase. Po změně stran se však brankové radosti dočkali i hosté, za které srovnal v 70. minutě Jiří Zima.

„Zaměřili jsme se na zahuštěné hřiště a rychlý přechod,“ přiblížil taktiku, se kterou vstupovala Slavia do druhé poloviny duelu. „Soupeř bohužel ve druhém poločase vyrovnal po vydařené střele,“ zklamaně řekl k vyrovnávací trefě kouč Slavie.

I přesto byl nakonec s bodovým ziskem spokojený. „Herní převaha Pardubic se stupňovala, proto kluky chválím za odpracované utkání a bod bereme,“ uzavřel závěrem Přerost.

Ve středu 4. září čeká Karlovy Vary vložené 18. kolo, ve kterém se představí od 14.00 hodin na půdě pražského Motorletu. V neděli 8. září pak zamíří sešívaní opět do Prahy, kde je čeká od 14.45 hodin bitva Slávií.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Pardubice B 1:1 (1:0). Branky: 21. Vít Podivín – 70. Jiří Zima. Rozhodčí: Šmat. ŽK: 2:2. Diváci: 85.

To mladším slávistům se v podzimní části vůbec nedaří. S Pardubicemi museli skousnout již pátou prohru v podzimní části, za což jim patří poslední dvacátá příčka.