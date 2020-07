Dělba bodů. Okresní derby v rámci letní přípravy skončilo bez vítěze. Jenže vše mohlo být zcela jinak. Třetiligová karlovarská Slavia, která přivítala na dvorském stadionu divizní Ostrov, totiž sahala po výhře.

Zejména pak po prvním poločase, kdy vedla o dvě branky, nikdo nepochyboval, že dotáhne duel do vítězného konce. Realita však byla zcela jiná, když sešívané ve druhém poločase zastihl kolaps a Ostrov toho využil ke vstřelení dvou branek a srovnal na konečných 2:2.

„S prvním poločasem jsem byl velmi spokojen, jen jsme měli dát více než dvě branky,“ zklamaně narážel karlovarský trenér Marián Geňo na ´pouhé´ dvě branky svého týmu, o které se podělili během úvodní pětadvacetiminutovky Rostislav Vokáč a Štěpán Dubnička.

„Naše hra už se blížila tomu, jak bychom se chtěli prezentovat,“ hledal další pozitiva na prvním poločase Geňo. Stranou však nezůstal ani Ostrov, ten během první pětačtyřicetiminutovky vsadil na brejky, ze kterých dvakrát rozkmital konstrukci slávistické branky. „Do zápasu jsme šli s jasným cílem předvést, co v nás opravdu je. Do první šance se dostali domácí, ale skvělým zákrokem nás podržel Vaněček, jako ještě několikrát v celém utkání. Domácí šli do vedení z penalty, ale i my jsme si vytvořili nějaké příležitosti, když jsme nastřelili břevno, tyč, a nedokázali dovést do konce další slibné akce. Vary pak zvýšily na 2:0 po naší ztrátě a jejich rychlém protiútoku,“ ohlédl se za prvním poločasem ostrovský trenér Jiří Štěpán.

Po změně stran oba týmy prostřídaly a to se vyplatilo zejména hostům z Ostrova. „Jeden obdržený gól nám totálně zboural hru, to by se nám nemělo stávat,“ kroutil zklamaně hlavou Geňo nad kontaktní brankou Ostrova, kterou obstaral z pokutového kopu Lukáš Jankovský. A právě tato branka hosty řádně nakopla.

„Přestali jsme být nebezpeční v soupeřově šestnáctce,“ hledal příčiny kolapsu Geňo. „Kluci toho mají poslední dobou opravdu dost, ale i tak ten zápas musíme umět dohrát,“ dobře ví Geňo.

„Do druhé půle jsme vstoupili dobře. Byli jsme aktivní a hrozili z rychlých brejků. Po faulu na Kostku jsme z penalty snížili na 1:2 a po samostatném úniku Bursíka dokázali vyrovnat. Ještě v závěru jsme měli několik dobrých příležitostí, ale ty bohužel gólem neskončily,“ popisoval druhé dějství v podání Ostrova Štěpán.

Ostrov tak byl odměněn, když nesložil za nepříznivého stavu zbraně. „Jsem rád, že se hráči přesvědčili o tom, že to v nich opravdu je. Teď záleží, jak to dokážeme prodat v dalších zápasech,“ chválil si závěrem trenér Ostrova.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Ostrov 2:2 (2:0)

Branky: Vokáč Rostislav (PK), Dubnička Štěpán – Jankovský Lukáš (PK), Bursík Tomáš. Rozhodčí: Nehasil – Tichota, Botoš. Diváci: 150.

FC Slavia Karlovy Vary: Bláha - Jáša, Pěkný, Skala, Vyleta – Kilyk, Prágr, Dubnička, Tesař – Vokáč – Fencl (stř. Psohlavec, Maňák, Shorný, Hudec, Gondzsala).

FK Ostrov: Vaněček – Dušek, Liška, Vondráček, Chomát – Bursík, Jankovský, Horváth, Vrba – Matoušek – Kočí (stř. Hron, Toth, Kostka, Kunz, Veselý).