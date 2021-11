Anketa "Koho miluju, koho nenávidím" oslovila nejen fotbalové fanoušky a osobnosti. Nad otázkou "Kterého fotbalistu nejvíce uznáváte?" se zamyslel Pavel Jahoda, novinář ČT Sport a autor pořadu Fotbal fokus podcast.

Pavel Jahoda | Foto: archiv

Když jsem šel do tréninku či zápasu, dával jsem do toho sto procent. A když do hospody, tak taky. Přibližně takto nějak zněla slova Pavla Nedvěda v jednom ze starších rozhovorů, jehož autorovi se dopředu omlouvám, že ho nebudu citovat, jelikož ani Google neporadil.