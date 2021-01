To se týká také KSNP Sedlec, účastníka okresního přeboru mužů Karlovarska, který stejně jako další kluby využívá sociální sítě ke komunikaci se svými fanoušky.

„KSNP Sedlec využívá jen jednu platformu, facebook, a to je pro klub naší velikosti plně dostačující,“ vysvětluje člen Výkonného výboru KSNP Sedlec Oldřich Kozel, který nám přiblížil dění v klubu nejen ohledně sociálních sítí.

Sociální sítě se zařadily do našich běžných životů, vy je využíváte k informovanosti nejen vašich fanoušků. Jakou mají vaše sociální kanály, kterými oslovujete širokou veřejnost, odezvu?

Budujeme kolem klubu komunitu, která se skládá z hráčů, rodičů a příznivců klubu, a těm přinášíme čerstvé informace. V době víkendových zápasů jsme téměř pořád online a na facebook okamžitě vkládáme aktuální výsledky, fotky ze zápasů, videa gólů a jiných zajímavých momentů. Odezva na náš facebookový profil www.facebook.com/TJsedlec je obrovská. Nejde ani tak o okamžité lajky, ale následnou statistiku, ze které vidíme široký zásah a hlavně zájem našich fanoušků o online informace.

Jak to tedy máte v současné době s klubovými webovými stránkami?

V současné době už jsou naše webové stránky www.TJsedlec.cz, které provozujeme už od roku 2001, a to z důvodu právě aktuálnosti, upozaděny. Lidé si zvykli chodit na facebook, případně čekají, až na ně zpráva „vyskočí“. Dříve jsme na web vkládali informace okamžitě po utkání, v dnešní době už webové stránky plní spíše funkci informativní a archivní, čtenář zde najde kontakty, informace o činnosti klubu, o soutěžích, jednotlivých týmech a uplynulých sezónách.

Jak je těžké z hlediska sportovního klubu udržet právě v přehuštěných sociálních sítích zájem o váš klub?

Pro nás to problém není. Fanoušci se na facebook KSNP neustále vracejí, protože vědí, že díky stálé aktivitě zde určitě najdou něco nového. Facebook KSNP si navíc zakládá na originálních autorských příspěvcích, aktuálních informacích, originální grafice a zajímavých fotkách a videích.

Jako jeden z mála týmů okresního přeboru mužů každý víkend připravujete pro své fanoušky online ze svých zápasů. Kak tento nápad vznikl a jakou to mělo u fanoušků odezvu?

Popravdě přímé přenosy na FB ve formě online informací ze zápasů se příliš neujaly, může za to i algoritmus zveřejňování zpráv na facebooku, je tam příliš velká prodleva a „online“ se to ukazuje pouze málo uživatelům. Spíše je pro nás důležité, abychom vkládali poločasové a konečné výsledky včetně nějaké zajímavé momentky, to má ohlas nejen v daný okamžik, ale i v celém průběhu víkendu.

Nejste však aktivní pouze na sociálních sítích, proměnou prochází postupně i váš stadion. Můžete přiblížit změny, které se na něm udály?

Areál KSNP Sedlec se snažíme neustále vylepšovat. V roce 2020 prošla travnatá plocha rozsáhlou rekonstrukcí a i díky covidovým opatřením je tráva o sto procent lepší. Na konci roku jsme také dokončili první fázi rekonstrukce oplocení kolem travnatého hřiště. Patří za to velký dík městu Karlovy Vary, neboť nejenže areál dostává novou tvář, ale díky vyšším plotům a jiným konstrukčním materiálům nebude docházet k nedorozumění se sousedy. S přispěním Nadace Karlovy Vary došlo i na výměnu starých fotbalových branek za moderní, bezpečné branky. Letos bude rekonstrukce pokračovat a komplet by areál měl mít nový kabát v roce 2022.