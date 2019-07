Sokolov – Po domácím utkání s Hradcem Králové čeká sokolovské fotbalisty první zápas na hřišti soupeře. Svěřenci Františka Šturmy se vypraví do hlavního města, kde nastoupí v neděli v 10.15 proti Viktorii Žižkov.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Trenér Baníku nejede pod žižkovský vysílač s žádnou vyčkávací taktikou. „Nechceme hrát zanďoura, naopak, chceme hrát rychlý, moderní fotbal. To po hráčích vyžadujeme a uděláme všechno pro to, aby to na Žižkově fungovalo a my navázali na dobrý výkon s Hradcem. Chtěli jsme vyhrát před týdnem, budeme chtít vyhrát i nyní,“ má jasno Šturma.