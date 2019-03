Hornický celek ale cestoval na východ Čech bez zbytečného respektu. „Jeli jsme do Hradce s tím, že si chceme nějaký bod odvézt,“ říká na úvod záložník Baníku David Štípek.

První poločas, kdy se obě mužstva na hřišti spíše hledala, skončil bez branek. „Bylo to pro nás i pro Hradec velmi těžké utkání, celá zimní příprava se prakticky trénuje na umělé trávě, my jsme vlastně až týden před začátkem soutěže vlezli na přírodní trávu. Trošku se s tím zatím pereme, to bylo vidět i dneska, nebyli jsme na míči tak silní,“ přibližuje sokolovský středopolař.

Hosté sice zahrozili několikrát ze standardních situací, míč mezi tyče Hradce ale dopravit nedokázali. „Byly tam z naší strany nějaké náznaky šancí, kdyby se nám podařilo vstřelit gól, mohli jsme se ještě více zatáhnout a domácí by to měli hodně těžké, ale to se nám nepovedlo,“ konstatoval David Štípek.

Naopak. V 67. minutě strhl vedení na stranu „votroků“ Vlkanova, který v pádu dokázal usměrnit míč do sítě Baníku. V 79. minutě potom pojistil domácí výhru po přímém kopu Plašil, který nadvakrát překonal Belaně v brance Baníku.

„Celkově to od nás nebyl směrem dozadu špatný výkon, směrem dopředu jsme toho ale měli připravit víc,“ míní záložník Sokolova.

Od 88. minuty dohrávali Západočeši utkání v deseti, když musel po strkanici po druhé žluté kartě předčasně do kabin Machek.

„Určitě se nechceme propadnout někam, abychom se museli strachovat o to, jestli spadneme. Chceme hrát v klidném středu a pokusit se atakovat horní příčky tabulky. Kádr na to máme,“ předestřel ještě na závěr David Štípek cíle hornického celku v jarní části.

Doma se Baník představí v neděli proti Varnsdorfu.