V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal, kdy do vedení mohl hosty poslat Hrubý, ale vydařenou střelou trefil jen břevno. Na druhé straně pak Holek neproměnil penaltu, aby se vzápětí na malém vápně prosadil Stanislav Vávra.

Ve druhé půli pak sice Daniel Skopový vyrovnal, ale zanedlouho Martin Holek vrátil Baníku vedení, které vydrželo až do konce zápasu. Sokolov zvítězil 2:1.

„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Ale hráli jsme doma a to nám pomohlo. Konečně jsme byli na velkém hřišti, takže jsme to mohli roztáhnout do kombinace. Proti Domažlicím hrajeme opakovaně a nikdy to není jednoduchý soupeř, je to hodně o soubojích. Ale zvládli jsme to,“ hodnotí utkání Jan Mejdr.

Baníkovci v týmu soupeře narazili na některé bývalé spoluhráče, a především urostlý útočník František Dvořák jim dal pocítit své přednosti. „Ono i když ho znáte, tak je to s ním těžký. On ty souboje opravdu má. Říkali jsme si, že musíme hlavně zachytit náběhy za obranu, když to prodlouží. Ale je to proti němu prostě hodně těžký,“ popisuje bývalého hráče Baníku Jan Mejdr.

Na sokolovské fotbalisty čeká ještě generálka proti Chrudimi a poté již začátek jarní části sezony. V přípravě si Baník připsal zatím čtyři výhry a tři porážky. „Nebyli to lehcí soupeři a tím, že jsme nehráli na domácím hřišti, tak to bylo náročné i v tom, že neustále někam jezdíme. Ale aspoň jsme na to připraveni. Proti ligovým týmům to bylo více o fotbale, protože jsme hráli víc po zemi. Kdežto proti týmům z nižších soutěží to bylo více o soubojích,“ hodnotí dosavadní průběh přípravných zápasů krajní bek Sokolova.

Ten se tak jako ostatní hráči již těší na mistrovské zápasy. „Tak příprava nikoho dlouho nebaví. Takže na ligu se těšíme,“ vyhlíží boje o body Jan Mejdr.

FK Baník Sokolov TJ Jiskra Domažlice 2:1 (1:0).

Branky: 43. Vávra, 55. Holek 53. Skopový. Diváci: 80.

Sokolov: Belaň (46. Dvořák I) Mejdr, O. Ševčík (46. Mišůn), Stropek, Dvořák II Machek (68. Čihák), Hlavatý Vávra, Glaser (68. Liener), Beránek (61. Ruml) Holek (68. Voleský).

Tomáš Bouda