Sokolov – Fotbalový svátek. Ten čeká zítra celý karlovarský region. A není divu. Na trávník v současnosti nejlepšího týmu kraje, druholigového Baníku Sokolov, zavítá úřadující mistr Gambrinus ligy a jeden z nejpopulárnějších celků v zemi AC Sparta Praha.

Sparťan Tomáš Řepka v derby se Slavií. | Foto: Deník/Vít Šimánek

Letenský klub se představí v hornickém městě znovu po třech letech. V září 2007 si Pražané odvezli v rámci 2. kola Poháru ČMFS před více než šestitisícovou návštěvou výhru 1:5.



Zvýšený zájem diváků o 3. kolo Ondrášovky cupu se očekává i tentokrát. Klub proto vyzývá ve svém prohlášení diváky ze Sokolova, aby pokud možno přišli pěšky a uvolnili tak místo na parkovištích v okolí stadionu pro ostatní návštěvníky. A také se dostavili na stadion s dostatečným předstihem.



Před třemi lety nechyběl v ochozech ani starosta města Sokolova Karel Jakobec. „Byl jsem se podívat a opravdu nerad bych přišel i o tento zápas, ale uvidím, jestli utkání stihnu kvůli pracovnímu vytížení,“ přiznává tento tradiční návštěvník sportovních akcí a neopomene se vrátit k poslednímu zápasu Sparty v Sokolově. „Byla to jedna z nejlepších fotbalových atmosfér, které jsem zažil, doporučuji všem, aby se šli podívat,“ dodává. A výsledek? „Netroufám si tipovat, ale věřím, že tentokrát budeme hrát určitě mnohem vyrovnanější partii než když tu byla Sparta poprvé,“ říká starosta.



V Sokolově si zápasem splnili jeden z cílů letošní sezony, přivést atraktivního soupeře – Spartu. To se domácím po postupu přes Domažlice a Doubravku povedlo. Rozjetý domácí Baník, který pod novým trenérem Radoslavem Látalem získal ze čtyř zápasů tři výhry, narazí na Spartu, která přeci jen letos poněkud tápe. Navíc přes divizní Marilu Votice přešla ve svém úvodním vystoupení v Ondrášovka cupu pouze hubenou výhrou 1:0.



Podaří se domácímu týmu vysokého favorita potrápit? „S tím si trenér Radoslav Látal příliš hlavu neláme. Není divu. Proti Spartě již v poháru stál, před dvěma lety coby trenér Frýdku – Místku a Pražanům nadělal se svým týmem mnoho vrásek na čele, když letenský klub rozhodl o své výhře až v penaltovém roztřelu. „Byl to svátek pro celé město. Vyprodali jsme po padesáti letech desetitisícový stadion,“ vzpomíná.

S třetiligovým Frýdkem – Místkem šel tenkrát do zápasu současný hlavní kouč Baníku s jediným cílem: Neudělat ostudu. A podobně hovoří i tentokrát. „Hráčům jsem řekl, ať se na zápas poctivě připraví a spolu s diváky, pro které ho také vybojovali, si ho užijí,“ říká v klidu a doplňuje: „Je to pro nás taková nástavba naší soutěže.“



„Vypuštění“ duelu ze své strany však Látal vzápětí rezolutně odmítá. „Na zápas se připravuji stejně jako pokaždé na sto procent. Nechci ale aby hráči šli do utkání nějak svázaní,“ odtajňuje.



Taktiku, se kterou jeho svěřenci vstoupí do sobotního zápasu, ale úzkostlivě tají. „Uvidíme podle zdravotního stavu hráčů. Také musíme počítat s tím, že jsme ve středu hráli velmi těžký zápas na hřišti Znojma.“



Na soupisce sokolovského Baníku bude zřejmě nadále chybět kapitán Tomáš Pilař, ostatní hráči by měli být, i když s drobnými šrámy, k dispozici. „Mančaft se na zápas těší. Uvidíme, jak to dopadne,“ říká trenér Sokolova Radoslav Látal závěrem .