A aby uspěli, budou se muset pořádně otáčet. Sparťanský záložní tým sice prozatím odehrál ve třetiligové soutěži v podzimní části dvě utkání, ale obě vyhrál, a k tomu jako bonus přidal skvělé skóre 14:0. „Béčko Sparty hraje velmi rychlý a náročný fotbal. Když jsem je viděl proti Sokolovu, tak je to mužstvo, které patří jednoznačně do druhé ligy,“ nešetřil chválou na adresu nedělního soupeře trenér Slavie Marián Geňo.

Ani sešívaní však nechtějí odejít z boje předem poraženi. „Každé mužstvo je nějak zranitelné a ani oni nejsou výjimkou. Máme plán, jak se pokusit získat body, ale už teď je jasné, že budeme muset hrát na hranici svých možností, možná že až za ní,“ poukazuje na náročnost duelu Geňo. Slávisté opět budou vsázet na týmový duch, který jim vynesl naposledy tři body na půdě Povltavské FA. „Opět se musíme spolehnout na týmovost, bojovnost a zejména rozhodne, jestli vydržíme běhat, zatím se nám to dařilo, ale Sparta je přeci jen jiný level,“ vysvětloval Geňo. Tak či tak fanoušci fotbalu si zcela jistě přijdou v nedělním dopoledni na dvorském stadionu na své.

„Sparta je historicky nej-úspěšnějším klubem v Česku, má fanoušky a odpůrce po celé republice. Její jméno vždy samo o sobě vyvolá zájem. My jsme teď přivezli dvě pro nás neskutečně cenné výhry, věřím, že i to fanoušky oslovilo. Zatím se prezentujeme velmi náročným a týmovým pojetím fotbalu, tak pevně doufám, že v tom budeme nadále pokračovat, a ať už ten zápas dopadne jakkoliv, tak divák to ocení. Samozřejmě budeme rádi, když se Dvory pořádně zaplní. Hráči a celý klub si to určitě zaslouží. Předem děkujeme za podporu,“ přeje si velkou podporu svého týmu závěrem Marián Geňo.