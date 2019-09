Druhé kolo České fotbalové ligy žen přineslo na stadion v chyšském podzámčí pořádné pozdvižení.

A nebylo divu. Do Chyše totiž zavítala rezerva pražské Sparty. Sparťanky přilákaly do chyšských ochozů 200 fanoušků, kteří nakonec zhlédli povinnou výhru Pražanek, jež nakonec vyhrály v poměru 2:0. „Sparta B předvedla technickou i taktickou vyspělost a také skvělou kondici,“ přiznával trenér chyšského Sokola Pavel Holý. První branku duelu přinesla 28. minuta, kdy se do střeleckých statistik zapsala hostující Tereza Koubková.