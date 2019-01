Chodov – Fotbalisté Spartaku Chodov se v 18. kole divize představí na hřišti pražské Admiry. Utkání začíná v neděli, tedy 28. března v 10:15 hodin.

Jiří Schveiner | Foto: Deník/Archiv

Trenér Jiří Schveiner by rád se svým mužstvem získal alespoň bod. „Chtěli bychom hrát co nejdéle bez inkasované branky,“ poznamenal chodovský kouč na úvod.

Admira hraje svá utkání zčásti na umělém povrchu a zčásti na přírodní trávě. Úvodní kola jara zcela určitě na umělce. „To hřiště je hodně úzké. Domácí budou hrát hodně nakopávanými míči na útočníky. Hrají velice důrazně, ale to už víme z podzimu, když hráli u nás,“ pokračoval trenér Schveiner.

Chodovský kouč si hru Admiry důkladně prostudoval. „Myslím si, že jsme na ně dobře připravení a víme, co hrají. My se budeme muset prezentovat velice důslednou a důraznou hrou v obraně a co možná nejdéle vydržet bez inkasované branky. Uvidíme, co se bude dít,“ přidává trenér Spartaku.

I když se Chodov krčí na předposlední příčce, tak do Prahy neodjíždí s poraženeckou náladou. „Každé utkání začíná 0:0 a může se stát cokoliv. Chtěli bychom bodovat,“ říká Schveiner.

Trenér Chodova ale s největší pravděpodobností nebude mít k dispozici všechny hráče. „Klemera má problémy s tříslem. Museli jsme ho střídat už v utkání s Vilémovem, ale víme, že tohle zranění potřebuje především klid. Jinak jsou kluci trochu pokopaní, ale to není nic vážného. Všichni by jinak měli být připraveni do zápasu nastoupit,“ uzavírá Jiří Schveiner.