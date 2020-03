V sázce totiž bude v podání některých zástupců z Karlovarského kraje záchrana. Vše se bude odvíjet od druholigové soutěže, kde v jarní části bude usilovat o udržení v soutěži Baník Sokolov.

Pokud to zvládne, mohou být další týmy hrající celostátní či krajské soutěže poměrně v klidu. Když však přijde na pořad sestup, naplní se nejčernější možný scénář, který bude následovat, sestupový uragán, který se promítne do všech soutěží.

Navíc když by sestoupily z druholigové soutěže dva týmy zastupující sekci Čechy, nabere uragán ještě na větší síle a to se odrazí i na počtu sestupujících v následujících soutěžích, ať je to divize či krajský přebor, a pocítily by to i týmy hrající nižší soutěže. Dalším týmem ohroženým sestupem je totiž karlovarská Slavia, která bude chtít uspět v jarní polovině České fotbalové ligy. I tu čeká ve druhé polovině třetiligové soutěže náročná záchranářská šichta.

O udržení se však budou prát i dva zástupci z Chebska v divizní skupině A, mariánskolázeňská Viktoria a chebská Hvězda. V áčkové skupině je však nečeká nic lehkého, přesto stále naděje na udržení žije, záležet tedy bude na tom, jak si všichni zástupci s jarní porcí zápasů poradí.

Lepší výchozí pozici pak mají před jarními bitvami další dva zástupci z kraje v divizní skupině B, Ostrov a Březová, ale taktéž ještě nemají nic jistého. Jedno však je jisté, fotbaloví fanoušci si přijdou během druhé poloviny soutěže opravdu na své.