Hodně napilno měli o víkendu fotbalisté ostrovského FK. V rámci třetího kola Turnaje KKFS totiž zamířili do Chebu, kde je čekalo divizní derby s tamní Hvězdou. Nakonec tento souboj skončil po nerozhodném výsledku 2:2 bez vítěze.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Čekal nás zápas na umělé trávě a chvilku nám trvalo, než jsme si na povrch zvykli,“ přiznával ostrovský trenér Jiří Štěpán obavy ze změny terénu. A právě toho soupeř využil a ujal se již ve 4. minutě vedení, když se do střeleckých statistik zapsal Dominik Kubinec. „Od té doby jsme začali lépe kombinovat, měli jsme více balon na kopačkách, náš výkon se postupně zlepšoval a do konce prvního poločasu se nám podařilo vyrovnat po brance Lukáše Jankovského,“ ohlédl se za průběhem první poloviny utkání Štěpán. A ta druhá, tedy začátek, byl v podání Ostrova ještě lepší. „Vstup do druhého poločasu nám vyšel skvěle a hned ve druhé minutě se nádherně trefil Matoušek,“ vracel se zpět k povedenému vstupu do druhé pětačtyřicetiminutovky ostrovský trenér. A právě druhá vstřelená branka Ostrováky ještě více nakopla. „Nadále jsme byli aktivní a dostávali jsme se do šancí, které jsme bohužel nedokázali proměnit,“ litoval nezužitkovaných brankových příležitostí Štěpán. A nakonec přišel gólový trest. „V závěru jsme odešli fyzicky a soupeř převzal střed hřiště a díky jeho aktivitě dokázal v poslední minutě srovnat nestárnoucí Veleman,“ smutně poznamenal Štěpán k závěru duelu, ve kterém jeho tým přišel o vítězství.