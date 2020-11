Fotbalový podzim je ten tam. Zkrácená první část fotbalových soutěží od Fortuna ČFL až po okresní třetí třídu opět rozluštila své šampiony a lúzry.

Nejlepší střelci podzimní části. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Fortuna ČFL přinesla velké zklamání do řad sokolovského Baníku, který po sestupu z druhé ligy do té třetí nevyšel ze svého stínu. O tom vypovídá i postavení hornického týmu v třetiligové tabulce, kde mu patří poslední, šestnáctá příčka, když v šesti zápasech nedosáhl ani na jeden bod, čímž se zařadil do kategorie podzimních fotbalových lúzrů.