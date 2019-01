Karlovy Vary – Rozloučit se se svými fanoušky výhrou, to je víkendový cíl vedoucího týmu tabulky Fortuna Divize A, karlovarské Slavie.

Trenér 1.FC Karlovy Vary Karel Tichota. | Foto: Deník/Daniel Seifert

„Byli bychom rádi, kdybychom se s našimi fanoušky rozloučili v posledním domácím duelu výhrou,“ přeje si další tříbodový zisk v podzimní části karlovarský trenér Karel Tichota.

Do cesty se Karlovarákům postaví tým Malše Roudné, který vede z pozice trenéra ostřílený exligový hráč Rudolf Otepka. „Malše Roudné se prezentuje kvalitní kombinační hrou a to přináší fanouškům skvělé zápasy. Proto víme, že nás nečeká nic lehkého,“ přemítá Tichota. A není divu. Výběr Otepky ztrácí na Slavii deset bodů, k tomu má k dobru ještě dohrávku s Rakovníkem. Pokud by tato utkání zvládl, může pomýšlet na medailové posty.

„Jak jsem již řekl, proto nás nečeká nic lehkého, ale my chceme vyhrát. Podzimní část nám vyšla nad očekávání, a pokud bychom zvítězili, skončíme na prvním místě bez ohledu na závěrečný duel s Doubravkou,“ narážel Tichota na zisk půlmistra divizní soutěže.

Velkým otazníkem však je hrací plocha. Dvorský pažit se totiž ocitl pod vodou, ve hře je tak drahovická umělka. „Samozřejmě bychom raději hráli v domácím prostředí ve Dvorech, byla by to trochu pro nás i výhoda, ale rozhodne se podle počasí. Pokud bude hodně pršet v pátek i sobotu, odehraje se zápas na umělce v Drahovicích,“ dodává karlovarský lodivod.

Fortuna Divize A, 14. kolo: FC Slavia Karlovy Vary – TJ Malše Roudné (neděle, 10.30, Dvory - v případě nepříznivého počasí se odehraje zápas na UMT v Drahovicích).