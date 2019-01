Karlovarsko – Víkendové pokračování okresního přeboru přinese s sebou hned několik fotbalových taháků či šlágrů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

První se odehraje na půdě Kolové, tam totiž dorazí Dalovice a tento zápas zaručuje fotbalovou kvalitu. Ta bude k vidění i v Nejdku, kde taktéž ve šlágru nastoupí proti sobě tamní béčko a březovská Jiskra. „Budeme chtít uspět, každý bod je pro nás dobrý,“ věří v bodový zisk druhý nejlepší kanonýr Březové Daniel Verebely, který nám připojil své tipy na tento víkend. Duel ´véček´je nachystán ve Vojkovicích, kde budou plnit domácí v souboji s Verušičkami úlohu favorita. O cenné body půjde v Božičanech, tam má totiž namířeno Sedlec. Lídr tabulky z Pily bude hostit Děpoltovice, což slibuje gólovou podívanou.



Víkendový program:

Božičany – Sedlec (sobota, 10.30). „Souboj tabulkových sousedů zvládnou lépe domácí, kteří budou spoléhat na střelecký apetit nejlepšího kanonýra soutěže Marcela Petra, tipnu si výhru Božičan 3:2.“



Kolová – Dalovice (sobota, 15.30). „Kolová hraje doma, a pokud se jí bude dařit i střelecky, měla by přichystat hostům třetí prohru v podzimní části. Kolováci vyhrají 3:0.“



Stružná – Bečov (sobota, 15.30, Žalmanov). „Stružná se krčí na dně tabulky a krčit se tam bude i po utkání s Bečovem, jelikož hosté si odvezou výhru 4:1.“



Pila – Děpoltovice (sobota, 15.30). „Piláci jsou v domácím prostředí silní, zatímco Děpoltkám se na podzim vůbec nedaří, takže si domácí s chutí zastřílí a vyhrají 6:0.“



Chyše B – Nové Hamry (neděle, 14.00). „Pro oba týmy to bude důležité utkání, ale domácí budou moci využít služby některých hráčů z krajského A-týmu, a to rozhodne, budou slavit výhru 3:1.“



Vojkovice – Verušičky (neděle, 14.00). „Vojkovice v domácím prostředí moc body nerozdávají a všechny zůstanou doma i po duelu s Verušičkami, když tým z Poohří bude slavit vítězství 4:1.“



Nejdek B – Březová (neděle, 15.00). „Domácí mají výhodu případných posil z krajského A-týmu, navíc doma neprohrávají, ale někdo jim vítěznou bilanci překazit musí. I když to budeme mít hodně těžké, o body se porveme, věřím, že nakonec uspějeme a budeme slavit výhru 3:2.“